A volte basta poco per diventare un fenomeno di massa su TikTok: il punto forte della piattaforma del resto è proprio questo, e il caso della peculiare tinta per capelli rosso fuoco applicata in questi giorni da una tiktoker è esemplare. Per l'operazione del resto la donna ha scelto un salone di bellezza molto particolare: l'interno di un autolavaggio.

Attiva sul social con il nome di @theonlykeef, la donna in realtà non ha mai utilizzato molto TikTok per pubblicare video: la prima clip risale quasi a ormai un anno fa, ma da allora il materiale caricato consta in totale di appena 16 tiktok, la maggioranza dei quali relativi ai suoi animali domestici. Il successo virale è arrivato proprio negli scorsi giorni con l'idea di tingersi i capelli all'autolavaggio del quartiere: lo scopo – ha spiegato successivamente la donna – era quello di ottenere il colore acceso desiderato ma senza mettere a soqquadro il bagno di casa propria con macchie difficili da pulire.

La donna si è così applicata la tinta per poi recarsi all'autolavaggio per il risciacquo. Una volta giunta sul posto insieme all'autore del video si è messa sotto l'acqua mentre il figlio attendeva dall'altra parte del tunnel per impedire che altri clienti potessero assistere alla scena. Il tempo non è stato clemente – la temperatura riportata nel video era di appena 4 gradi – ma il successo sembra aver ripagato la sofferenza di un'asciugatura al gelo: il video è stato visualizzato ben 7 milioni di volte nel giro di 2 giorni. La reazione e i commenti hanno spinto la protagonista a realizzare una seconda clip immediatamente dopo, nella quale mostra il risultato dell'operazione: la chioma è rosso fuoco, anche se il palmo delle mani è rimasto macchiato e probabilmente lo rimarrà ancora per qualche giorno.