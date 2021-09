Questa vernice ultra-bianca raffredda le case senza bisogno del condizionatore Il nuovo prodotto, inventato da Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica nella Purdue University, permette agli edifici di riflettere il 98,1% della luce solare. Questa sua caratteristica abbasserebbe la temperatura interna, scoraggiando così l’utilizzo dell’aria condizionata, tra le cause maggiori del global warming.

A cura di Ivano Lettere

"È più potente dei condizionatori usati dalla maggior parte delle case". A rivelare con entusiasmo l'efficacia della sua invenzione è Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica presso l'Università di Purdue, nello stato americano dell'Indiana. Si tratta della vernice più bianca al mondo e non servirà solo a soddisfare gli amanti delle cromature fredde. Grazie a un processo denominato "raffreddamento radiativo", questa vernice "offre grandi promesse per ridurre i costi di raffreddamento dello spazio, combattere l'effetto isola urbana, e alleviare il riscaldamento globale", ha dichiarato Ruan.

Come funziona?

Il prodotto creato dal professore americano e i suoi studenti permette agli edifici su cui viene utilizzato di riflettere il 98,1% della radiazione solare, diminuendo la temperatura interna. Questo effetto consente il progressivo accantonamento dell'aria condizionata, quale mezzo per refrigerare le case nelle fasi più calde dell'anno. Dei benefici godranno non solo i singoli e la comunità, ma l'intero ecosistema. È infatti dimostrato che la luce elettrica e l'energia utilizzata dai climatizzatori rappresentano il 28% sul totale delle emissioni di gas serra nel mondo. L'ingrediente segreto della vernice dal colore niveo è un'alta concentrazione di solfato di bario, un composto chimico presente nella carta fotografica e nei cosmetici.

Il segreto del nuovo prodotto

La differenza rispetto alla vernice bianca normale si nasconde nell'energia creata e dunque guadagnata. Secondo le analisi del team americano, utilizzandola su un tetto di 1000 metri quadrati verrebbero generati 10 kilowatt di potenza. Per il momento, l'arma segreta che darebbe man forte alla lotta contro il riscaldamento climatico non è ancora disponibile, ma i ricercatori di Purdue hanno già allacciato rapporti di collaborazione con una compagnia per accelerare i tempi. Sicuramente, non appena verrà immessa nel mercato, la vernice bianchissima farà del mondo un luogo più sostenibile e vagamente mediterraneo.