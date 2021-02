In tempo di pandemia trovare l'amore della propria vita può essere più arduo del normale, ma a questo problema c'è chi ha reagito con una soluzione drastica: offrirsi in matrimonio su TikTok e accettare la proposta di una follower pervenuta sotto forma di video risposta al messaggio originale. È quello che è accaduto negli scorsi giorni Gunnar Michaels, un tiktoker statunitense che da poche ore è felicemente sposato con la sua nuova compagna di vita, Danielle Gross.

La proposta su TikTok

Tutto in effetti nato da una serie di tiktok pubblicati da Michaels a partire da metà gennaio, nei quali il giovane ha apertamente manifestato la sua volontà di sposarsi con qualcuno proveniente dalla piattaforma di origine cinese. La proposta era semplice e prevedeva solamente di rispondere all'annuncio: Gunnar avrebbe poi anticipato tutte le spese per il matrimonio e gli spostamenti. La destinazione scelta non era delle più romantiche — Las Vegas — ma il video ha ugualmente generato centinaia di commenti da parte di candidate e candidati. Lo scopo dichiarato dell'operazione, oltre a quello di trovare moglie, era di dimostrare che "la vita può essere presa meno seriamente" di come molti fanno.

Il primo appuntamento in videoconferenza

Il video non è passato inosservato alla ventiquattrenne Danielle Gross, che oltre a rispondere con un commento ha pubblicato due tiktok in risposta, nel quale duetta con la proposta originale candidandosi come sposa e si presenta raccontando un po' di sé. Le due clip hanno colpito Gunnar che ha deciso di conoscere meglio la potenziale sposa in videoconferenza; il primo appuntamento virtuale è finito bene, tanto che i due sono passati a un incontro vero e proprio e poi — bruciando qualche tappa — a una proposta di matrimonio ufficiale nella città natale di Danielle, Pittsburgh.

Il matrimonio in diretta

Dopo il fidanzamento stretto poco più di una settimana dal primo incontro, il matrimonio a Las Vegas non poteva che essere fissato per il giorno di San Valentino. Danielle e Gunnar si sono sposati il 14 febbraio celebrando l'evento con una diretta sulla piattaforma video. Il resoconto della giornata è stato pubblicato da Gunnar qualche giorno dopo, con la conferma che per ora — a poche ore dal fatidico "sì" — le cose per la coppia stanno funzionando alla grande.