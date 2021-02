L'andamento del numero di follower su Instagram non è l'unico indice che riflette la popolarità di un influencer o un creator attivo online, ma può sicuramente aiutare a farsi una prima idea in merito. Anche tra gli utenti più famosi nel nostro Paese del resto ce ne sono alcuni che nel giro di poche settimane possono perdere seguaci. Il fenomeno è il risultato del bilanciamento tra il numero di follower acquisiti e quello di follower persi per le motivazioni più disparate — da uno scandalo a una presa di posizione controversa; solitamente però i motivi per i quali si perdono follower sono due, tra i quali uno è sicuramente l'attività di pulizia del team di moderatori di Instagram che va a caccia di bot e profili fasulli.

Perché si perdono follower su Instagram

Gli algoritmi di Instagram sono costantemente a caccia di profili fasulli che infestano il social network, e una delle principali cause di fluttuazioni nel numero di follower di un artista o un creator è generalmente questa. Ciò non significa ovviamente che l'influencer in questione abbia acquistato follower per il proprio tornaconto. Bot e profili falsi su Instagram spesso prescindono da questo genere di attività e, per rendersi autentici alle analisi degli algoritmi del social, seguono profili popolari. Quando il sistema di moderazione interno a Instagram scova un bot lo sospende o lo rimuove, facendo diminuire di una unità il conto dei follower dell'artista. A questo ovviamente si aggiunge la popolarità dei creator, che può essere in ascesa o in discesa come quella di qualunque personalità nota online e offline.

Fluttuazioni di poche migliaia di follower in un mese possono considerarsi fisiologiche: è il caso di personalità come Giulia Torelli e Paola Turani, che in un mese hanno guadagnato rispettivamente circa 4.000 e 8.000 follower. In negativo vale lo stesso discorso con Gabriele Vagnato e Iris Ferrari, che hanno perso 1.800 seguaci e 8.000 seguaci. Più indicativo è quando il conto dei follower persi o guadagnati in un solo mese supera quota 10.000. La Sabri, Valentino Bisegna e Tancredi Galli negli ultimi 30 giorni hanno perso ben 13.000, 15.600 e 16.000 follower; Alice De Bortoli, Florin Vitan e Valeria Vedovatti ne hanno guadagnati 33.000, 16.000 e 15.000. I casi in cui il saldo tra seguaci persi e acquisiti supera quota 100.000 sono più rari in Italia e relativi a personalità già decisamente influenti come Chiara Ferragni, o profili nel mezzo di un terremoto come quello di Matteo Pelusi: la prima ha accumulato 180.000 follower in 30 giorni; il secondo ne ha persi 192.000.