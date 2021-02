La piattaforma di condivisione video TikTok non è solamente un luogo dove trovare clip brevi di ogni genere: con il passare dei mesi l'attenzione di centinaia di milioni di persone si è rivolta all'app di origine cinese proiettandone i protagonisti verso un livello di celebrità che molti di loro non pensavano neppure di poter raggiungere. Alcuni di questi tiktoker hanno saputo trasformare la loro attività nell'app in una fonte di reddito eccezionale, diventando veri e propri milionari. Ecco quelli che — secondo la testata Screenrant che ha aggregato i dati di Celebritynetworth — valgono di più in assoluto in termini di patrimonio.

4. Loren Gray

La statunitense Loren Gray ha appena 18 anni e ha iniziato la sua carriera sui social nel lontano 2015 quando ancora TikTok si chiamava Musical.ly. La sua perseveranza e la sua costanza all'interno della piattaforma le sono valse ben 50 milioni di follower e un posto nella top 10 dei tiktoker più seguiti. Una buona parte del suo patrimonio deriva però dai contratti discografici e dalle partnership commerciali firmati dopo aver ottenuto la notorietà online. Ad oggi si stima che gli averi della giovane siano di circa 5 milioni di dollari.

3. Addison Rae

Rispetto ad altri utenti che frequentavano TikTok fin dall'era Musical.ly, Addison Rae si è avvicinata alla piattaforma solamente un anno fa mentre cercava una distrazione dai suoi studi presso la Louisiana State University. In pochi mesi i suoi balli hanno conquistato il primo milione di follower e sono nati i primi contenuti sponsorizzati dai brand. La sua esperienza all'interno del collettivo Hype House ha contribuito a far crescere la sua popolarità e a renderla sempre più ricercata da brand fino a trasformarla nel volto del colosso American Eagle, a creare una linea di prodotti di bellezza e molto altro. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 5 milioni di dollari.

2. BabyAriel

Ariel Rebecca Martin oggi è conosciuta con lo pseudonimo di BabyAriel ma soprattutto come attrice e cantante, ma il suo esordio è avvenuto su TikTok ai tempi in cui la piattaforma si chiamava ancora Musical.ly. Già nel 2015 il seguito che aveva alle spalle le ha permesso di lanciare con il suo nome una campagna anti bullismo dalla vasta eco mediatica, e sia Time che Forbes l'hanno considerata una delle maggiori influencer dell'anno. Oggi ha 20 anni e il suo patrimonio è stimato intorno ai 6 milioni di dollari.

1. Charli D'Amelio

Non sorprende che la prima posizione nella classifica dei tiktoker più ricchi coincida con quella di quelli più seguiti. Charli D'Amelio del resto è la personalità di TikTok che meglio ha saputo sfruttare la popolarità acquisita sul social per farsi riconoscere anche al di fuori. Dal 2019 quando si è iscritta all'app ha fatto faville: tra pubblicità finite addirittura al Superbowl, linee di prodotti con il suo nome e una serie televisiva che la vedrà protagonista insieme alla sua famiglia, Charli ha accumulato circa 8 milioni di dollari.