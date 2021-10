Questi tiktoker non hanno ancora 12 anni ma guadagnano già fino a 200.000 dollari al mese Su tiktok gli utenti più fortunati e perseveranti nelle loro attività social sono riusciti a trasformarle in una carriera parecchio remunerativa, spesso anche prima di compiere la maggiore età o perfino prima di poter aprire un account sulla piattaforma, con profili gestiti dai familiari. Ecco quelli che guadagnano di più rispetto allo stipendio medio del loro Paese di provenienza.

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli algoritmi di diffusione virale dei video su TikTok hanno dato alla luce centinaia di influencer in tutto il mondo mettendoli in contatto con un pubblico di migliaia e a volte milioni di fan; sfruttando questo meccanismo, i tiktoker più fortunati e perseveranti in questa attività social sono riusciti a trasformarla in una carriera parecchio remunerativa, spesso anche prima di compiere la maggiore età o perfino prima di poter aprire un account sulla piattaforma, con profili gestiti dai familiari. Il portale Money.co.uk ha messo insieme una lista dei tiktoker under-12 che guadagnano di più rispetto ai salari medi dei Paesi dai quali condividono i loro video sulla piattaforma.

Il primo in classifica tra gli under 12 è Sadim Khan, un piccolo intrattenitore di origini indiane di soli 6 anni, che in patria ha accumulato circa 7 milioni di follower con contenuti realizzati dai genitori nella sua lingua madre. I suoi introiti mensili sono stimati attorno ai 207.000 dollari al mese, ovvero circa 460 volte lo stipendio mensile medio che in India si attesta a circa 449 dollari.

A seguire, sempre dall'India, c'è Samayra Narula: la piccola ha la stessa età del collega Sadim, e 4,5 milioni di utenti che la seguono attivamente sulla piattaforma di condivisione. Stando alle stime i suoi tiktok potrebbero assicurarle guadagni per circa 135.000 dollari al mese; in questo caso la cifra rappresenta quasi 300 volte lo stipendio mensile medio di un indiano.

Dall'India si passa leggermente più a ovest, in Russia, dove un'altra ragazza occupa il terzo posto della classifica dei tiktoker under-12 più ricchi. Lei si chiama Anastasia Radzinskaya, ha 7 anni e oltre a pubblicare video dove appare in compagnia del padre si dedica anche a canto e lip-sync. Su TikTok ha al momento 5,7 milioni di follower e si stima che i suoi guadagni possano toccare quota 165.030 dollari al mese, ovvero 265 volte la paga mensile in Russia.

Al quarto posto sotto i 12 anni si posiziona la piccola Lizzie Britis, originaria di Rio de Janeiro, in Brasile. Lizzie è la più piccola tra i tiktoker in classifica e il suo account è gestito completamente dalla famiglia, ma i like dei suoi 2,3 milioni di follower sono tutti per lei. Le stime sui suoi introiti mensili sono di circa 69.000 dollari al mese, ovvero 195 volte la paga media è di 354 dollari.