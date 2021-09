I profili Instagram segreti di VIP e influencer I social permettono alle celebrità di rimanere in contatto diretto con i loro fan ma questo rende difficile pubblicare contenuti spontanei. Per questo sono sempre di più gli influencer, gli attori, i cantanti e i personaggi famosi che aprono un profilo secondario su queste piattaforme. Eccone alcuni dei più noti.

A cura di Lorenzo Longhitano

I social network sono presto diventati un canale attraverso il quale le celebrità possono approfondire il proprio rapporto con il loro pubblico, e in sempre più casi sono il mezzo stesso attraverso il quale creator e artisti riescono in primo luogo a raggiungere uno status di fama. I profili social di chi ormai è un VIP certificato possono però essere quanto di più lontano dalla vera quotidianità delle persone che rappresentano, motivo per cui non è infrequente che i personaggi famosi — online oppure offline — decidano di aprire account segreti dove documentano la loro quotidianità in modo più simile a quanto farebbero persone senza milioni di fan al seguito.

Gli account secondari delle celebrità

La tiktoker Dixie D'Amelio, sorella della ancora più celebre Charlie, vanta oltre 50 milioni di fan sulla piattaforma di condivisione video e — oltre ad avere un profilo Instagram ufficiale — ne cura uno secondario e semisconosciuto dove pubblica contenuti più spontanei.

La cantante Lorde ha un profilo Instagram secondario e calibrato su una passione molto specifica e particolare: gli anelli di cipolle. Nei pochi interventi pubblicati dalla sua apertura, la giovane cantautrice valuta fotografa e recensisce con cura gli snack fritti nei quali si imbatte.

L'attrice Sophie Turner ha fatto qualcosa di simile con un account dedicato però alle salsicce. La giovane diventata celebre nel ruolo di Sansa Stark di Game of Thrones non cura più molto il suo profilo secondario, che effettivamente è fermo con gli aggiornamenti al lontano 2018.

Decisamente più attivo sul suo Instagram secondaroi è il marito di Sophie, ovvero il cantante Joe Jonas. Il membro dei Jonas Brothers ha un profilo molto simile a quello che chiunque avrebbe aperto nei primi anni del social, con fotografie che ritraggono semplicemente quel che di volta in volta attira la sua attenzione in ciò che lo circonda.

La supermodella Gigi Hadid cerca invece un po' di evasione dai suoi 70 milioni di fan sul profilo Instagram principale con un account secondario del quale però non fa mistero. Al suo interno, anziché scatti di se stessa in posa, trovano posto fotografie provenienti dalla sua quotidianità e dal mondo del glamour.

Gli account sospetti

Ovviamente le celebrità che utilizzano Instagram e i social utilizzando account segreti sono molte di più, ma nella maggior parte dei casi lo scopo di un profilo nascosto è appunto che rimanga tale. Per questo motivo su molti altri attori, cantanti e personaggi famosi circolano sospetti non confermati: dai possibili profili privati del rapper Drake, di Ben Affleck, di Harry Styles e di Kristen Stewart al semiabbandonato account che si dice appartenga a Justin Bieber — passando dalla pagina di Matt Damon, confermata da lui stesso ma tutt'ora introvabile.