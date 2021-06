Il mondo del trasporto aereo a breve distanza sarà rivoluzionato nei prossimi anni dall'utilizzo dei droni a decollo verticale – pronti a sostituire gli elicotteri a una frazione del prezzo. All'orizzonte però ci sono startup che hanno in cantiere progetti ancora più ambiziosi: un concept ideato dalla startup statunitense Kelekona promette infatti di trasportare un totale di 40 passeggeri da una città all'altra o una parte all'altra di una qualunque grande città saltando il traffico e senza pesare troppo sul portafogli.

Il velivolo elettrico in fase di progettazione da parte dell'azienda si può in sostanza assimilare a un autobus volante: coprirà distanze relativamente brevi a un prezzo di circa 70 euro. Se da una parte il costo del biglietto non è certo comparabile a quello degli altri mezzi pubblici che si muovono sulla terraferma, resta comunque più basso di un biglietto aereo e di diversi ordini di grandezza inferiore rispetto a quello di un viaggio privato in elicottero. Il tutto garantendo vantaggi sostanzialmente simili, tra i quali spiccano tempi di percorrenza ridotti a zero. Per questo motivo la startup sta pensando di impiegare il dispositivo come mezzo di collegamento interno alle grandi metropoli, dove il traffico costante può costringere gli abitanti a impiegare anche più di un'ora per raggiungere la loro destinazione.

Il primo tragitto immaginato è quello tra l'isola di Manhattan, a New York, e la zona delle Hampton. Le due località distano circa 15o chilometri e sono separate da una tratta che, in orario di punta e con i mezzi su gomma, può richiedere più di 3 ore per essere percorsa; con l'autobus volante potrebbe servire appena mezz'ora. Il velivolo è vanta decollo e atterraggio verticale e non richiede dunque l'utilizzo di lunghe piste dedicate a partenza e arrivo; oltre ai 40 passeggeri il velivolo prevede però il posto per un pilota – il che non lo qualifica esattamente come un drone.

L'azienda prevede di impiegarlo anche in città come San Francisco, Los Angeles, Parigi e Londra, che condividono il problema del traffico costante e impenetrabile. L'unico problema è che il debutto non è previsto a breve: si parla infatti del 2024.