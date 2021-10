Questo camper a energia solare ha una doccia, fa il caffè e può percorrere 730 chilometri Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tecnologia di Eindhoven, in Olanda, ha creato un camper dotato di tutte le comodità. Grazie ad alcuni pannelli solari posti sul tetto, questo veicolo può percorre lunghe distanze alimentandosi esclusivamente di energia solare. Al suo interno, sono presenti anche un letto matrimoniale, un salotto, fornelli per cucinare e un tavolo da pranzo.

A cura di Ivano Lettere

Si chiama Stella Vita, arriva dall'Olanda ed è un van elettrico a energia solare completamente autosufficiente. Un gruppo di 20 ricercatori dell'Università di Tecnologia di Eindhoven ha progettato questo particolare veicolo capace di sfruttare l'energia solare raccolta con pannelli solari collocati sul tetto. Grazie al sole, chi si troverà al suo interno potrà guidare, farsi una doccia, guardare la tv e caricare un computer portatile. Non mancherà la possibilità di preparare un caffè o cucinare un pasto caldo su una piccola stufa.

Il viaggio inaugurale

Alcuni componenti del team sono ora impegnati in un viaggio lungo 3.000 chilometri, con il quale metteranno a dura prova la loro invenzione. Partito dall'Olanda, il van dovrà attraversare tutta l'Europa, fino ad arrivare a Tarifa, nel profondo sud della Spagna. Lungo il percorso sono previste soste per un serie di eventi che dimostreranno "ciò che è già possibile per un futuro sostenibile in termini di energia e mobilità". Sulla definizione da dare al mezzo di trasporto, sono concordi nel dire che non si tratta di un vero e proprio camper: "L'abbiamo chiamata una casa autosufficiente su ruote", ha detto Lotte van Dasler, membro del Solar Team Eindhoven. "La nostra invenzione è indipendente in termini di energia. Un camper non lo è. Quindi penso che abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Un nuovo concetto, una nuova idea e un nuovo futuro – un futuro sostenibile", aggiunge.

Le caratteristiche di Stella Vita

Oltre al posto del guidatore e a quello del passeggero, nell'abitacolo sono presenti un letto matrimoniale, un tavolo da pranzo, un salotto e un lavandino accanto alla stufa. L'assenza del bagno costringerà chi intraprende il viaggio a fermarsi ogni qual volta ce ne sia bisogno. Per quanto riguarda le prestazioni, di giorno (in presenza del sole, s'intende) Stella Vita può percorrere 730 chilometri, raggiungendo una velocità massima di 120 chilometri all'ora. Di notte, grazie all sua batteria da 60 kilowattore, il veicolo può viaggiare per 600 chilometri. Il valore aggiunto di questo prodotto made in Eindhoven si nasconde sopra il veicolo: non appena parcheggiato, il tetto del super-van potrà essere aperto fino a raggiungere uno spazio aggiuntivo di 17,5 metri quadrati.