Questo corgi tiktoker è il nuovo polpo Paul: sta indovinando gli esiti di Euro 2020 Domenica sera Italia e Inghilterra si sfideranno nella finale che si terrà allo stadio di Wembley, ma prima del match c’è qualcuno che potrebbe rivelarne in anticipo l’esito: si chiama Lilo Zee ed è un cagnolino che su TikTok ha finora indovinato il risultato di un numero impressionante di partite del torneo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Oltre a italiani e inglesi, anche i bookmaker e gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno gli occhi puntati sull'incontro di calcio che si terrà tra pochi giorni per decidere le sorti del campionato europeo Uefa Euro 2020. Domenica sera Italia e Inghilterra si sfideranno nella finale che si terrà allo stadio di Wembley, ma prima del match c'è qualcuno che potrebbe rivelarne in anticipo l'esito: si chiama Lilo Zee ed è un cagnolino di razza corgi che su TikTok ha finora indovinato il risultato di un numero impressionante di partite del torneo.

Il corgi tiktoker

Difficile dire se Lilo Zee abbia effettivamente doti divinatorie, ma di sicuro è un grande intrattenitore. Specializzato nei tiri a effetto, sul suo profilo TikTok il corgi colpisce con il muso le palline che gli vengono lanciate dal proprietario, per far loro centrare obbiettivi come bersagli e canestri. Questa sua abilità gli torna utile anche per giocare con l'esito di incontri sportivi di ogni genere, come i playoff del campionato cestistico NBA e più di recente proprio Euro 2020: il proprietario allestisce due canestri sul fondo di una scala con i nomi delle due squadre in competizione tra loro in un dato match, mentre Lilo Zee aspetta in cima che gli venga lanciata la sua palla; questa, dopo essere stata colpita dal corgi, ruzzola per le scale e finisce in uno dei due contenitori.

Le previsioni azzeccate

La modalità scelta non consente al cagnolino di prevedere il numero di reti segnate, ma sulla squadra vincente i risultati previsti sono stati finora parecchio accurati. Ovviamente c'è più di un aspetto che toglie poesia al tutto: intanto il formato di montaggio tipico di TikTok – che impone tagli al filmato per rimanere nel limite di tempo prefissato – consente al proprietario di Lilo Zee di riprendere il suo corgi quante volte vuole e proporre poi la sua personale previsione sull'esito dei match; inoltre alcuni risultati previsti si sono comunque rivelati errati. Ovviamente questo non è bastato a spegnere l'entusiasmo dei tiktoker appassionati di calcio, che ora stanno attendendo le ultime previsioni di Lilo Zee per la finale di domenica 11 luglio.