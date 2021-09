Questo criceto vende e compra criptovalute (e guadagna più dell’indice S&P 500) Il segreto del suo successo è legato più alle sorti delle criptovalute che a un vero e proprio fiuto per gli affari, eppure le operazioni che il roditore esegue inconsapevolmente dalla sua gabbia (e trasmesse in diretta streaming su Twitch) lo hanno portato a superare i risultati dello stesso Bitcoin.



Le criptovalute rappresentano ancora un mistero per la maggior parte delle persone, eppure su questo concetto non manca chi sta guadagnando milioni di dollari. Su questo paradosso si basano le avventure di Mr. Goxx, un criceto che è stato messo al comando di una piccola quantità di criptovalute con la libertà di scambiarle online a piacimento. Da giugno il roditore gestisce un vero e proprio portafoglio di valute digitali in modo inconsapevole, vendendo e acquistando asset ogni volta che aziona alcuni elementi precisi dell'arredamento della sua gabbia, con risultati che potrebbero sorprendere: lungi dall'aver dilapidato tutti i suoi fondi in poche ore, Mr. Goxx sta facendo fruttare il suo patrimonio più di quanto sarebbe successo investendolo in borsa.

Come fa Mr. Goxx a scambiare criptovalute online

Il criceto non passa tutto il suo tempo a vendere e comprare criptovalute. Il compartimento che gli permette di operare nel mondo di Bitcoin e Blockchain è di fatto un ufficio separato dal resto della sua gabbia: battezzato Goxx Box, è una scatola alla quale il roditore può accedere quando vuole, e che comprende diversi elementi con funzioni ben specifiche. Una ruota divisa equamente in 30 sezioni determina su quale criptovaluta Mr. Goxx desidera lavorare, e due tunnel separati sono legati alla vendita o all'acquisto dell'asset selezionato. Se il criceto fa girare la sua ruota fino a farla fermare nella posizione di Ethereum e passa due volte dal tunnel degli acquisti, il sistema comprerà l'equivalente di 40 euro in quella criptovaluta.

Le operazioni sono automatizzate da sensori che rilevano il passaggio del criceto e semplici programmi che tramutano questi segnali in comandi da inviare alla piattaforma di trading del proprietario, mentre l'ammontare delle singole operazioni per il momento è fissato a 20 euro ma in futuro potrebbe essere rimesso anch'esso al comportamento di Mr. Goxx.

I risultati di Mr. Goxx

Non sorprende che online Mr. Goxx sia diventato un piccola celebrità. Il suo proprietario, protetto dall'anonimato, ha allestito per il criceto un profilo su Twitter e un canale su Twitch dove è possibile sintonizzarsi sulla diretta della sua gabbia. Il profilo Twitter offre una sintesi delle operazioni effettuate nel corso di una singola sessione di lavoro, mentre il canale Twitch, oltre che per l'intrattenimento, serve a certificare che le decisioni sulle criptovalute siano effettivamente opera del roditore.

Per quel che riguarda i risultati, Mr. Goxx per il momento se la sta cavando bene: partito con circa 330 euro di fondi, al momento ha generato profitti di quasi il 20 percento, assicurandosi per il momento un margine di 63 euro. Ovviamente le sorti delle criptovalute sono l'aspetto che maggiormente influisce sugli alti e bassi dell'avventura crypto del criceto, ma dall'inizio di agosto a questa parte la fortuna di Mr. Goxx non ha fatto che crescere, superando i risultati non solo deli indici Nasdaq e S&P, ma anche quelli del Bitcoin stesso.