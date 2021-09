Questo è il tiktok con più commenti di tutti i tempi Il video non è niente di speciale e mostra semplicemente alcune sequenze del gioco Minecraft insieme alla richiesta di commentare la clip. Il risultato ottenuto però è impressionante: pubblicato dall’utente @meqs, il contenuto non è solamente il più commentato di TikTok ma ha anche raggiunto questo risultato in appena 3 giorni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il metro di giudizio per valutare il successo di un video su TikTok non sono solamente le visualizzazioni. Che una clip sia stata vista più volte di un'altra è sicuramente indice della sua viralità, ma i creator che guadagnano con il social sanno che a fruttare sono anche le ricondivisioni e i commenti al materiale pubblicato. Anche per questo forse alcuni creator cercano periodicamente di infrangere il record del maggior numero di commenti per un singolo tiktok pubblicato sulla piattaforma. L'ultimo a esserci riuscito è l'utente @meqs, che con il suo video è riuscito a raccogliere più di 8 milioni di commenti dagli utenti della piattaforma, in soli 3 giorni dalla pubblicazione.

Il tiktok da record

Chi si sta chiedendo quale razza di contenuto abbia spinto a un commento oltre 8 milioni di persone rimarrà deluso nello scoprire che il video in realtà non è niente di che. Si tratta di una clip a tema Minecraft, nella quale vengono mostrate alcune sequenze di gioco del noto titolo distribuito da Microsoft. Il fulcro del tiktok non è però il gioco in sé, quanto la richiesta dell'autore, che intendeva rendere la clip virale fin dall'inizio. Nella didascalia, l'autore chiede semplicemente di "commentare in cambio di un biscotto", mentre nella descrizione fatta leggere dal motore di sintesi vocale interno all'app viene chiesto di non mettere troppo impegno nello scrivere qualcosa di intelligente. "Se 100.000 persone scrivono 50 commenti a testa – legge la voce sintetica – dovremmo riuscire a battere l'attuale record di 5 milioni di commenti", ovvero superare il record precedente.

Il primato battuto

L'utente @meqs si riferisce al precedente video che fino a pochi giorni fa deteneva il record di tiktok più commentato di tutti i tempi. Realizzato dall'utente @dirty.kirby, anche questo contenuto era stato realizzato con lo scopo di ottenere il maggior numero possibile di commenti: da febbraio dell'anno scorso a oggi ha sfiorato quota 5 milioni – il tutto mostrando solamente il protagonista seduto di fronte alla videocamera con una illuminazione cangiante.