Con questo filtro di TikTok puoi diventare un cartone animato

A cura di Lorenzo Longhitano

In questi giorni su TikTok non è raro imbattersi in video di utenti che sembrano veri e propri cartoni animati. Nelle clip i protagonisti si gesticolano e parlano con le movenze e il timbro dei proprietari degli account, ma le loro fattezze sono del tutto simili a quelle di disegni in movimento riprodotti in uno stile ibrido tra quello dei film di animazione Disney e dei cosiddetti anime della tradizione giapponese. Il trucco, una volta tanto, è facile da riprodurre: si tratta infatti di un filtro presente direttamente all'interno dell'app di TikTok, che si può quindi applicare direttamente alle immagini che vengono riprese dallo smartphone.

Dove si trova il filtro Comic Me su TikTok

In effetti non è la prima volta che all'interno della piattaforma cinese si diffondono video simili, ma in precedenza i filtri software applicati provenivano dall'esterno dell'app. Gli utenti li avevano scoperti all'interno dell'app di messaggistica e filtri Snapchat: hanno registrato lì le loro clip per poi esportarle e caricarle su TikTok per la meraviglia di spettatori che non sapevano come riprodurre quanto appena visto. Da qualche tempo è invece disponibile un'alternativa che lavora dall'interno di TikTok: si chiama Comic Me e per trovarla basta cercarla all'interno della barra di ricerca di TikTok con la chiave "Comic Me", e selezionare la voce corrispondente nella categoria Effetti.

Il filtro funziona trasformando i lineamenti del volto in tratti grafici simili a quelli di un fumetto; dal momento poi che le modifiche vengono applicate in tempo reale, riprendersi in video registra di fatto un vero e proprio cartone animato. La facilità d'uso del filtro e l'effetto di viralità subito dai primi video hanno reso Comic Me una hit a tutti gli effetti: le clip registrate utilizzando questo effetto vengono generalmente caricate su TikTok con l'hashtag #comicme, che fino ad oggi ha raccolto già più di 280 milioni di visualizzazioni.