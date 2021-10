Questo robot può camminare su due gambe, volare e stare in equilibrio sui fili LEONARDO, acronimo che sta per “LEgs ONboARD drOne”, è il risultato di un lavoro che ha impegnato alcuni ricercatori del Caltech’s Aerospace Robotics and Control Lab. È alto 75 cm, pesa 2,5 chilogrammi e può volare a una velocità di 3 metri al secondo. Inoltre, grazie alle ventole di cui è dotato, può andare sullo skateboard e e fare snackline.

A cura di Ivano Lettere

Il suo nome dovrebbe rassicurare i tecnoscettici e spingerli a pensare che il genio umano possa mettere alla luce anche robot utili. LEONARDO, un acronimo che sta per "LEgs ONboARD drOne", è il risultato di un lavoro che ha impegnato alcuni ricercatori del Caltech’s Aerospace Robotics and Control Lab. Rispetto alla versione precedente del 2019, l'automa ha subito un vero e proprio restyling: gambe più leggere, numero di eliche raddoppiato e batteria e sistemi elettronici posizionati a bordo.

Il progetto

È alto 75 cm, pesa 2,5 chilogrammi e può volare a una velocità di 3 metri al secondo. Il robot utilizza un approccio multimodale, che permette l'utilizzo delle eliche anche quando non è richiesto il volo. In altri termini, su terreni ostici, che metterebbero in difficoltà qualunque altro suo simile, LEONARDO riesce a stabilizzarsi grazie all'azione delle eliche: da ciò ne deriva la capacità di andare su uno skateboard e praticare l'arte dello slackline.

Le sue doti lo rendono più che adatto per lavori ad altezze elevate, per esempio i fili dell'alta tensione o i ponti. Soon-Jo Chung, professore del Caltech’s Aerospace Robotics and Control Lab, ha spiegato che "LEONARDO utilizza il controllo sincronizzato dei propulsori a elica distribuita e delle articolazioni delle gambe per realizzare transizioni fluide tra le sue modalità di volo e di marcia. In particolare, il robot LEO segue una traiettoria di volo regolare fino al punto di atterraggio prima di atterrare". Il volo e la possibilità di rimanere in equilibrio fanno di LEONARDO un macchina capace di raggiungere luoghi inaccessibili ai suoi simili.

Purtroppo, si tratta ancora di un semplice progetto, che necessita di alcuni test pratici per essere lanciato sul mercato. Sulla base di uno di questi esperimenti, i ricercatori hanno verificato che LEO può operare solo per 100 secondi di volo o 3,5 minuti di camminata prima di sedersi per una ricarica.