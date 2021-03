Di strumenti per restaurare vecchie fotografie online ne esistono di numerosi, ma pochi fanno quello che può fare DeepNostalgia, uno software basato sull'intelligenza artificiale lanciato in questi giorni e messo a disposizione gratuitamente per un numero limitato di utilizzi. Lo ospita e lo offre l'azienda specializzata in alberi genealogici MyHeritage, e permette di animare vecchie foto in bianco e nero per far muovere per alcuni secondi il volto dei protagonisti come se fossero in un video.

Il servizio è ospitato online sul sito allestito appositamente dall'azienda e si usa in modo abbastanza semplice: basta caricare online la foto desiderata e aspettare che gli algoritmi producano il loro risultato, generalmente in meno di mezzo minuto. Come suggerisce il nome, dietro a DeepNostalgia ci sono tecniche di deepfake: software che utilizzano un dato volto per applicarne le fattezze ai movimenti di un individuo sottostante. In questo caso il viso di partenza è quello scelto tra il proprio album di fotografie, mentre le movenze vengono scelte automaticamente tra una banca dati di movimenti preregistrati a disposizione del servizio.

Il risultato è un video che dura pochi secondi nel quale il soggetto non si muove in modo eclatante ma sorride, batte le palpebre e muove il volto. Questo è il massimo a cui la tecnica può aspirare con una sola foto a disposizione, mentre il resto lo fanno i ricordi: le movenze non saranno le stesse proprie della persona ritratta e i secondi di animazione saranno sempre troppo pochi — ma l'effetto è comunque assicurato.

Le foto caricate non passano a nessun'altra azienda esterna: gli algoritmi utilizzati da MyHeritage sono infatti eseguiti direttamente sui server del gruppo. Il servizio è messo a disposizione gratuitamente: l'unica condizione è iscriversi al sito con nome e indirizzo email. Dall'account appena creato è poi possibile caricare un numero massimo di 5 di foto per ottenerne i corrispettivi animati; chi desidera sforare il limite dovrà necessariamente passare a una versione a pagamento.