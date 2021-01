A quasi un anno dal primo lockdown nazionale da Covid-19 abbiamo finalmente un'arma contro il coronavirus, ma distanziamento sociale e restrizioni negli spostamenti continueranno a rimanere sgradite ma necessarie realtà quotidiane; la situazione delle ultime settimane lo sta dimostrando – con regioni che entrano ed escono da zone gialle, arancioni e rosse a cadenza settimanale. Capire in quale zona si trovi la propria regione è diventato ostico, ma fortunatamente esistono siti che permettono di avere questa informazione sempre aggiornata, comprensiva di ciò che è possibile fare in un dato luogo e in un dato giorno: uno di quelli realizzati meglio è Covidzone.info, un portale raggiungibile da qualunque browser su computer e smartphone che rivela con precisione le norme anti Covid in vigore in ogni zona del Paese.

Come funziona covidzone.info

Il sito è stato realizzato da Asusual Lab, un collettivo di sviluppatori in south working che ha avviato il progetto con una velleità esclusivamente informativa. Il portale insomma non ha scopo di lucro ed è a disposizione gratuitamente per tutti. Covidzone.info si presenta con una dashboard iniziale nella quale è rappresentato il Paese diviso nelle sue regioni, ciascuna rappresentata con il colore della zona nella quale è collocata dai provvedimenti del giorno. Il calendario in alto permette di controllare – per quanto sia possibile farlo – in quale zona si troverà la propria regione alla data desiderata. Cliccando su una singola regione viene proposto un prospetto riassuntivo di ciò che è possibile fare e ciò che invece è vietato nei confini del territorio selezionato. Le norme sono quelle ormai note da tempo, ma data la loro specificità averle sott'occhio può aiutare a non incorrere in sanzioni.

I dati dei vaccini

Un interruttore aggiunto nel mese di gennaio fornisce inoltre dati aggiornati sul processo di vaccinazione. Le informaizioni sono quelle ufficiali in arrivo dal governo, e dividono il totale tra le dosi consegnate e quelle somministrate, sempre dividendo il dato per regione.