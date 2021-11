Questo sito ti permette di rigiocare (gratis) a Dune II, lo storico videogioco del 1992 Dune II: The Building of a Dynasty porta chi gioca a dover scegliere una delle tre fazioni presenti (Atreides – Ordos – Harkonnen) per conquistare il pianeta Arrakis. Esplorazione, tattica e assalti contro i nemici sono i pilastri su cui si regge il titolo che, se giocato oggi, riaccende le fiamme della nostalgia.

A cura di Lorena Rao

Con l'uscita del film Dune di Denis Villeneuve, impazza di nuovo la febbre per il mondo sabbioso partorito nel 1965 da Frank Herbert. Nessuna sorpresa: parliamo di una delle opere cardini della fantascienza che, nel corso degli anni, ha avuto diverse trasposizioni mediali che ne hanno consolidato la sua fama e il suo immaginario: ancor prima di Villeneuve, già David Lynch aveva provato a plasmare Dune in forma cinematografica nel 1984. Ed è proprio dal film di Lynch che trae ispirazione il videogioco Dune II: The Building of a Dynasty. Il titolo, sviluppato da Westwood Studios e pubblicato nel 1992 da Virgin Interactive, si presenta come uno strategico. Per essere ancora più specifici, può essere considerato l'archetipo degli RTS (strategici in tempo reale, come Age of Empire IV), genere che negli anni Novanta ha vissuto una vera e propria epoca d'oro.

Dune II: The Building of a Dynasty porta chi gioca a dover scegliere una delle tre fazioni presenti (Atreides – Ordos – Harkonnen) per conquistare il pianeta Arrakis. Il tutto per volere dell'imperatore Frederick IV della Casata Corrino, in crisi dopo i debiti scaturiti da lotte intestine. Al termine dell'espansione contro nemici uniti per portare al tracollo di chi gioca, vi sono tre finali che variano in base alla fazione scelta. Un vero e proprio inno alla rigiocabilità. Esplorazione, tattica e assalti contro i nemici sono i pilastri su cui si regge il titolo che, se giocato oggi, riaccende le fiamme della nostalgia. Per farlo basta raggiungere questo indirizzo e avviare il gioco. Il tutto gratuitamente. Niente di più facile per poter rivivere uno dei capisaldi del genere strategico basato sulle atmosfere sabbiose e inquietanti di Dune. Considerata la difficoltà di poter reperire le piattaforme originarie su cui è stato pubblicato Dune II di Westwood Studios – ossia Amiga e Sega Mega Drive – questa modalità risulta perfetta per recuperare vecchie glorie del passato videoludico.