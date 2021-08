Questo trend di TikTok sta facendo infuriare i ristoratori di sushi I video che riprendono il percorso del sushi sul nastro trasportatore dei tipici ristoranti di pesce in stile giapponese non sono certo nati con TIkTok, ma sulla piattaforma di condivisione sono diventati un vero e proprio trend. Non tutti i clienti però apprezzano diventare protagonisti involontari di video virali.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'ultima tendenza che si sta diffondendo in modo virale su TikTok sta lasciando scontenti parecchi ristoratori e i relativi clienti: mettere lo smartphone acceso e in registrazione su uno dei nastri trasportatori in uso presso parecchi ristoranti a base di sushi, per mostrare le reazioni degli avventori mentre stanno mangiando. Questo tipo di video non è nuovo nel panorama online, ma fondendosi con la piattaforma di condivisione cinese ha dato vita a una vera e propria mania che ora alcuni esercenti stanno tentando di scoraggiare con appositi cartelli e avvisi.

Uno dei video che ha raccolto maggiore successo e ha contribuito a trasformare queste clip in un vero e proprio trend risale ai primi giorni di agosto: lo ha pubblicato una cliente di un ristorante di New York che ha posizionato il suo smartphone sul nastro trasportatore normalmente utilizzato per far circolare le pietanze in uscita dalla cucina presso i tavoli del locale. Nella clip vengono mostrate le reazioni sorprese o divertite dei clienti che, anziché un piatto di nigiri, si vedono passare sotto gli occhi un telefono acceso. Il video ha raccolto più di 34 milioni di visualizzazioni in pochi giorni e dato vita a una innumerevole serie di clip simili pubblicate da altri utenti.

Da una parte infatti quella di effettuare riprese dal particolare punto di vista di un piatto di sushi non è una invenzione nata su TikTok, ma qualcosa che online circola fin dall'invenzione degli smartphone. D'altro canto queste clip si prestano parecchio alla piattaforma di condivisione: durano poco, raccolgono reazioni autentiche e in molti casi divertenti e soprattutto non richiedono nessuna particolare abilità per essere girate; non stupisce insomma che molti utenti le abbiano apprezzate fino a desiderare di realizzarne versioni proprie.

Se autori e spettatori trovano queste clip divertenti, lo stesso non avviene sempre per gli avventori dei locali, ai quali potrebbe non piacere ritrovarsi protagonisti involontari di un tiktok visto da milioni di persone. Per non parlare della questione igienica: il telefono raccoglie batteri ed è comunque un oggetto maneggiato di frequente, che in tempi di Covid non dovrebbe stare a contatto con il cibo di un ristorante. È per motivi come questo alcuni ristoratori hanno deciso di scoraggiare tiktok simili; in un avviso apparso in un ristorante negli Stati Uniti i clienti vengono avvisati del fatto che "alla fine del nastro eventuali telefoni saranno riposti insieme ai piatti vuoti nella nostra lavastoviglie industriale dove finiranno sommersi in acqua, detersivo e disinfettanti per un ciclo di lavaggio ad alta pressione da 90 secondi alla temperatura di 180 gradi".