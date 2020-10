Il sogno di qualunque fan della saga cinematografica Star Wars è praticamente realtà: l'ha realizzato James Hobson, uno YouTuber canadese che in queste settimane ha lavorato con il suo team su una riproduzione fedele di una spada laser funzionante e con una lama retrattile capace di fondere il metallo e tagliare attraverso numerosi altri materiali. Il video è stato pubblicato online negli scorsi giorni e ha ottenuto già più di 10 milioni di visualizzazioni.

La particolarità del dispositivo rispetto a tutti gli altri gadget realizzati finoa è proprio quella di vantare una lama che sorge dall'elsa e si prolunga di diverse decine di centimetri dalla base in modo estremamente simile a quanto avviene nei film, dove però vengono utilizzati effetti speciali. Ovviamente quella realizzata non è una vera spada laser — del resto anche quelle che nella saga vengono tradotte come spade laser funzionano in realtà un altro modo — ma il risultato ci si avvicina molto.

Nella clip pubblicata sulla piattaforma di condivisione video sul canale di Hobson, lo youtuber descrive in modo accurato i segreti della sua spada seguendo il processo di costruzione del dispositivo, a partire dall'impugnatura per arrivare al sistema di alimentazione e al funzionamento vero e proprio. Si scopre così che la lama luminescente che viene sprigionata dal gadget è un vero e proprio plasma, un'emissione di gas propano a 4.000 gradi (alimentata da una bombola installata su uno zainetto) che può sciogliere il metallo e penetrare attraverso numerosi altri materiali, squarciandoli.

Il risultato è impressionante ma ha comunque dei difetti: per prima cosa al termine della lama è possibile osservare quest'ultima trasformarsi in una fiamma, motivo per cui questa porzione della spada viene inclusa di rado nelle inquadrature. Soprattutto però il gadget non è esattamente alla portata di tutti: al di là del fatto che per produrlo sono serviti macchinari ad alta precisione, la spada prodotta da Hobson è estremamente pericolosa da maneggiare, proprio quanto lo sarebbe una spada laser nell'universo di Star Wars.