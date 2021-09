Questo zaino è un airbag per ciclisti: ecco come funziona Arriverà sul mercato l’anno prossimo e a un normale zaino per pendolari aggiunge una sacca gonfiabile alimentata da cartucce di anidride carbonica liquida. Quando i sensori presenti sulla cintura rilevano un impatto pericoloso, l’airbag si gonfia proteggendo collo, spalle e torace dall’impatto violento con il suolo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Quello della sicurezza stradale è un tema particolarmente delicato soprattutto per i ciclisti, che nei percorsi interurbani ma anche nel traffico cittadino sono tra le categorie maggiormente a rischio in caso di incidenti; la bicicletta in effetti regala parecchie soddisfazioni in fatto di praticità e agilità nel traffico, ma in quanto a protezione dei passeggeri lascia parecchio a desiderare. A salvaguardare l'incolumità di chi guida una due ruote potrebbe contribuire una nuova tipologia di zaino con airbag integrato: il gadget si indossa come un normale zaino, ma è in grado di rilevare eventuali incidenti e al momento del bisogno si gonfia attutendo l'impatto del ciclista con il suolo.

A realizzare il dispositivo è il gruppo specializzato in articoli sportivi Evoc, che ha intenzione di integrare la tecnologia su un numero ancora imprecisato di prodotti. Per il momento però lo zaino in questione è soltanto uno: battezzato Commute A.I.R. Pro 18, l'accessorio è innanzitutto uno zaino per pendolari all'interno del quale è possibile inserire tutto quello che serve per spostarsi da casa al luogo di lavoro, e viceversa; integrati nelle tasche sono però presenti palloni alimentati ad anidride carbonica liquida, che in caso di incidente si possono gonfiare in appena 0,2 secondi andando ad avvolgere le spalle e il collo del ciclista.

La cintura frontale assicura il dispositivo al corpo e contiene sei sensori che misurano l'accelerazione della bicicletta fino a 1.100 volte al secondo, determinando se si è verificato un impatto pericoloso ed evitando al contempo che lo zaino si gonfi quando non deve. L'unità ha una autonomia da 32 ore e si può ricaricare via USB, mentre l'airbag ha una capacità di 18 litri e si gonfia tramite cartucce di CO2 liquida ricaricabili: il sistema entra infatti in funzione forando la cartuccia inserita nel sistema, il cui liquido può così espandersi trasformandosi in gas e gonfiando la sacca di protezione.

Il gadget non offre una protezione completa ma può comunque attutire cadute che in caso contrario potrebbero avere conseguenze gravi. Il problema piuttosto è il prezzo: con una uscita sul mercato prevista per l'anno prossimo, lo zaino dovrebbe costare circa 900 euro.