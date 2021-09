Reddit ha bannato una comunità no-vax: pubblicava bufale sui vaccini Reddit ha messo al bando r/NoNewNormal, colpevole di essere diventato una fonte di disinformazione sui vaccini. Sono state “messe in quarantena” anche altre 54 comunità. I provvedimenti sono frutto di una protesta degli altri utenti, incerti e frustrati per colpa della disinformazione relativa al Covid-19.

A cura di Ivano Lettere

A volte sono necessarie le maniere forti. Lo sa bene Reddit, un insieme di micro-comunità online che, riunite in singoli forum, discutono argomenti diversi. Da qualche ora la società ha pubblicato un post in cui viene messa "nero su bianco" l'intenzione di limitare la visibilità di 54 subreddit – così si chiamano le comunità virtuali – associati a discussioni sul Covid-19 in cui prevalgono posizioni negazioniste. Inoltre, nello stesso documento, chi scrive annuncia un altro imminente provvedimento. Verrà bannato uno dei tanti gruppi presenti nel sito: si tratta di r/NoNewNormal, reo di essere diventato una fonte di disinformazione sui vaccini. Non solo. Pare che il subreddit in questione si sia intromesso in altre discussioni, "inquinandole" con tematiche relative al Covid-19 e alle politiche adottate dal governo.

Messaggio che appare quando si prova a visitare una comunità "in quarantena". Foto: The Verge

"Abbiamo trovato segnali molto chiari che indicano che r/Nonewnormal è stata artefice di circa 80 intromissioni negli ultimi 30 giorni", scrivono gli autori dell'indagine che ha permesso di individuare i colpevoli. Già un anno fa, nel 2020, Reddit misurava la presenza dell' "hateful speech" – i discorsi d'incitamento all'odio – nella propria piattaforma. Ma da allora le cose non sono cambiate. Anzi, pare che siano stati gli stessi utenti, stanchi della disinformazione, a incitare Reddit affinché applicasse misure punitive: erano infatti molti i contenuti che manipolavano (fino a raggiungere picchi negazionisti) le informazioni relative al Covid-19.

Oltre a dichiarare i propri intenti, Reddit ha offerto anche due definizioni di "disinformazione sanitaria". La prima fa riferimento a quelle "informazioni sulla salute falsificabili che mettono a rischio la salute fisica del lettore". La seconda, invece, include le "informazioni sulla salute falsificabili che sono state manipolate e presentate in modo fuorviante". Un modo come un altro per supportare i propri utenti nel tentativo di proteggersi dai colpi sferzanti dell'infodemia e del negazionismo.