Regali di Natale su eBay: fino al 60% di sconto su smartphone e smartwatch Vuoi un Natale all’insegna della tecnologia? Approfitta degli Special Xmas eDays di eBay, con sconti fino al 60% su smartphone e smartwatch. Abbiamo preparato per te una lista con i migliori prodotti in offerta, a cui aggiungere un ulteriore coupon del 15%.

Gli Special Xmas eDays di eBay sono iniziati: sul noto sito di vendita online troverai tanti prodotti con sconti fino al 60%. Dall'abbigliamento agli accessori, dagli elettrodomestici alla tecnologia: con il Natale alle porte, è il momento giusto per risparmiare sui regali.

Tra le tantissime offerte disponibili su eBay abbiamo selezionato per te 8 dispositivi tra smartphone e smartwatch, quelli che non puoi lasciarti sfuggire!

Come ottenere un ulteriore sconto del 15%

In aggiunta agli sconti proposti, è possibile utilizzare un coupon per usufruire di un ulteriore sconto del 15%. Come? Basterà inserire il codice DIC21EDAYS nel campo dedicato in fase di pagamento. Il codice è valido da oggi e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2021, ed è utilizzabile un totale di 4 volte. Dà diritto a uno sconto massimo di 50€ a fronte di una spesa di almeno 10€.

Le migliori offerte su smartphone e smartwatch

La nostra selezione comprende sia smartphone che smartwatch, due accessori tecnologici perfetti come regali di Natale per amici e parenti.

-60% di sconto su Fitup earband V08S: monitoraggio della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del sonno e della forma fisica – con conta passi e conta calorie – sono garantiti da questo smartwatch. Collegandolo allo smartphone è poi possibile effettuare o rispondere alle chiamate, visualizzare i messaggi e scattare foto. Infine, si può impostare una sveglia e utilizzare il conto alla rovescia e il cronometro.

-46% di sconto su Galaxy S20 FE rosso: display super AMOLED da 6,5 pollici e memoria espandibile da 128GB per questo smartphone dual sim Samsung, dotato inoltre di fotocamera da 12 megapixel, risoluzione di 2400×1800 pixel e RAM da 6GB. Sistema operativo Android, colore rosso.

-43% di sconto su Galaxy S20 FE bianco: stesso modello del precedente ma di colore bianco, i punti di forza di questo smartphone dual sim Samsung sono la memoria espandibile da 128GB, il display super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione di 2400×1800 pixel, la fotocamera da 12 megapixel e la RAM da 6GB. Sistema operativo Android.

-34% di sconto su Oppo A54: fotocamera da ben 48 megapixel, display da 6,5 pollici, memoria espandibile da 64GB, RAM da 4GB e risoluzione di 2400x1800pixel caratterizzano questo smartphone dual sim Oppo, dotato inoltre di modulo per la connessione 5G. Sistema operativo Android.

-27% di sconto su Oppo A74: diverso modello ma caratteristiche analoghe: anche questo smartphone dual sim Oppo ha infatti fotocamera da 48 megapixel, memoria espandibile da 64GB, RAM da 4GB, display da 6,5 pollici con risoluzione di 2400×1800 pixel e modulo 5G. Sistema operativo Android.

-25% di sconto su Apple iPhone XR 128GB: c'è anche Apple tra i brand in offerta su eBay, con questo modello di iPhone dual sim dotato di display Super Retina HD da 6,1 pollici, memoria da 128GB e fotocamera da 12 megapixel. Sistema operativo iOS.

-25% di sconto su Oppo A53s: display da 6,5 pollici con risoluzione di 1600×700 pixel, fotocamera da 13 megapixel, memoria espandibile da 128GB e RAM da 4GB sono le principali caratteristiche di questo smartphone dual sim Oppo. Sistema operativo Android.

-15% di sconto su Apple watch series 6 GPS + cellular: con il coupon del 15% di eBay potrete acquistare questo smartwatch Apple ad un prezzo vantaggioso. Questo modello permette di effettuare telefonate, mandare messaggi e trovare indicazioni stradali senza telefono, di misurare l'ossigeno nel sangue, controllare il ritmo cardiaco, monitorare il movimento giornaliero e registrare gli allenamenti.