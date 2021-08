Riempie il water con detersivi colorati e diventa virale su TikTok, ma è un enorme danno ambientale La tiktoker CleaningMamaBee è diventata popolare sul web con video ASMR in cui utilizza diverse quantità di detersivo nel water creando misture colorate che sembrano rilassare gli utenti di TikTok. Peccato che la nota tiktoker stia suscitando non poche critiche non solo per lo spreco di prodotti per la pulizia della casa usati ma soprattutto per i danni all’ambiente causati dalla sua pratica.

A cura di Clara Salzano

I video ASMR sono sempre più usati e richiesti sul web. Il termine coniato nel 2010 è l'acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response (risposta autonoma del meridiano sensoriale) e si riferisce a una sensazione di rilassamento suscitato nel sentire suoni leggeri o vedere certe immagini. Tra questi video si collocano anche i contenuti TikTok di CleaningMamaBee che utilizza grosse quantità di prodotti per la pulizia della casa in water o lavandini creando miscele coloratissime la cui creazione sembra rilassare molto gli utenti della nota App, tanto che la TikToker è seguita da più di un milione di follower. Eppure di recente il profilo di CleaningMamaBee sta collezionando non poche critiche da parte di utenti che ritengono i video della star di TikTok uno spreco sia di materiale che di soldi ma soprattutto un danno per l'ambiente. Tuti i video di CleaningMamaBee mostrano infatti numerosi detersivi svuotati nel water che vanno in questo modo ad inquinare le fogne per poi essere sicuramente sversati in mare causando un danno ambientale non trascurabile.

Uno dei video più criticati di CleaningMamaBee è quello in cui per il giorno del suo compleanno la nota tiktoker ha acquistato diversi prodotti per la pulizia della casa da svuotare nel water, così tanti da creare una miscela che ha quasi otturato le tubazioni. Si spera dunque che i numerosi commenti indignati facciano riflettere CleaningMamaBee sull'utilità e significato dei suoi gesti, soprattutto nei confronti dell'ambiente.