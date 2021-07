Sangiovanni ignora il ballo di Malibu virale su TikTok, gli utenti: “Faremo solo quello di Sartini” In queste ore si è aperta una piccola crisi diplomatica tra il cantante diciottenne finalista di Amici 2020 e i suoi fan: nel video della canzone in uscita a breve verrà infatti utilizzata una coreografia che ignora completamente i passi adottati in massa dalla comunità di TikTok in queste settimane.

A cura di Lorenzo Longhitano

La canzone Malibu del diciottenne Sangiovanni è ufficialmente uno dei tormentoni estivi più riprodotti dalle radio e dagli utenti sulle piattaforme di streaming nostrane, ma per quel che riguarda il ballo che si accompagna alla canzone è si è appena aperta una piccola crisi diplomatica tra il cantante finalista di Amici 2020 e i suoi fan: nel video della canzone, in arrivo a breve, la coreografia è stata affidata alla talentuosa Giulia Stabile, che ha però optato per movimenti e passi completamente diversi da quelli che in queste settimane la comunità di TikTok ha eletto a ballo ufficiale.

Il ballo virale

Da settimane in effetti gli utenti di TikTok stanno ballando sulle note di Malibu utilizzando i passi di danza ideati dal tiktoker Sartini. Il ragazzo di soli 16 anni ha ideato movimenti semplici ma accattivanti e soprattutto facili da riprodurre, incrociando in questo modo il favore di un numero sempre maggiore di iscritti che li hanno replicati proponendo sulla piattaforma di condivisione video la loro versione. Il turbinio di video che ne è risultato ha contribuito in modo significativo alla diffusione del pezzo tra un pubblico di giovani e giovanissimi che in questo modo hanno rafforzato il loro legame con Sangiovanni o hanno scoperto un nuovo cantante preferito.

La reazione degli utenti

Il meccanismo non è inedito all'interno di TikTok e può fare letteralmente la fortuna di un brano o lanciare intere carriere musicali, ma la decisione presa da Sangiovanni e Stabile di realizzare una coreografia nuova e più complessa vi rema direttamente contro. I nuovi passi che saranno presenti nel video, annunciati in anteprima sui social, sono tecnicamente migliori e probabilmente più adatti a un prodotto commerciale come un videoclip, ma anche più difficili da replicare e in un certo senso privi della spontaneità che ha reso virale il ballo di Sartini – ballabile tranquillamente in spiaggia in video da pubblicare e ricondividere all'infinito per tutta l'estate. La coreografia di Giulia Stabile non potrà non conquistare i fan di Sangiovanni e non solo, ma su TikTok gli utenti hanno già espresso un giudizio: per loro l'unico ballo legato a Malibu rimarrà quello di Sartini.