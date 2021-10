Sappiamo già (quasi) tutto dei Pixel 6 di Google: ecco come saranno Negli ultimi mesi le fonti interne alla catena di approvigionamento dell’azienda hanno fatto trapelare informazioni generali e dettagli più succulenti sui gadget in arrivo, e la stessa casa di Mountain View ha fornito alcune informazioni chiave sui dispositivi per aumentare l’attesa degli appassionati. Il risultato è che, alla vigilia della presentazione, dei due telefoni in arrivo si sa già praticamente tutto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Come di consueto, anche quest'anno Google svelerà i suoi Pixel 6, la nuova generazione degli smartphone prodotti con il suo marchio. L'evento è previsto per oggi, martedì 19 ottobre ora italiana, ma negli ultimi mesi le fonti interne alla catena di approvigionamento dell'azienda hanno fatto trapelare informazioni generali e dettagli più succulenti sui gadget in arrivo, e la stessa casa di Mountain View ha fornito alcune informazioni chiave sui dispositivi per aumentare l'attesa degli appassionati. Il risultato è che alla vigilia della presentazione, dei due telefoni in arrivo si sa già praticamente tutto.

Il processore Google Tensor

Battezzati Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i gadget saranno basati su un processore sviluppato appositamente da Google e chiamato Google Tensor. Il chip rappresenta il primo tentativo della casa di Mountain View di muoversi su un solco già tracciato dall'avversaria Apple: anziché basarsi su processori standard, idearne internamente uno che si sposi con il software realizzato dagli ingegneri del gruppo per regalare agli smartphone più autonomia, velocità e funzionalità. Questo è il motivo principale per il quale gli appassionati attendono di mettere le mani sui nuovi dispositivi, insieme ovviamente ad altre caratteristiche già emerse.

Fotocamere rinnovate

Il comparto fotografico sarà una evoluzione rispetto alla generazione precedente dei telefoni Pixel: per il modello standard si parla di un sensore principale da 50 Mpixel accompagnato da uan fotocamera grandangolare da 12 e da un sensore frontale da 8 Mpixel; la variante Pro dovrebbe aggiungere al pacchetto un teleobbiettivo posteriore da 48 Mpixel. L'attesa, oltre che per la risoluzione più elevata dei sensori, è per le funzionalità di intelligenza artificiale applicate al processo fotografico, delle quali Google parlerà più estesamente nel corso della presentazione; tra le anticipazioni si vocifera di algoritmi in grado di rendere più nitide le foto sfocate, ma per la conferma occorrerà attendere.

Cambiano design e display

La presenza di fotocamere più sofisticate rispetto a quelle adottate da anni sui Pixel di generazione precedente ha avuto un impatto anche sul design dei dispositivi, che quest'anno vanteranno una sporgenza vistosa sul retro. A differenza di quanto avviene con gadget come iPhone e con parecchi altri smartphone Android, nel caso dei Pixel la protrusione dedicata ai moduli fotografici assumerà la forma di una banda che percorre il retro degli smartphone in orizzontale. Il lato frontale è invece occupato interamente da display rispettivamente da 6,4 e 6,71 pollici con frequenze di aggiornamento da 90 e da 120 hertz e foro in posizione laterale dedicato alla fotocamera frontale.

Android 12, le altre novità e il prezzo

A muovere il tutto ci sarà il sistema operativo Android 12, mentre dal punto di vista degli extra si fa notare per la prima volta su un telefono Pixel la presenza di un lettore di impronte digitali sotto allo schermo e batterie da 4.600 e 5.000 mAh. Poche infine sono le notizie sul prezzo e sulla disponibilità dei dispositivi, in particolar modo in Italia. Negli anni scorsi Google ha snobbato il nostro Paese con l'uscita dei gadget più accessoriati della sua gamma, ma i Pixel 6 con il loro processore realizzato in casa rappresentano a tutti gli effetti una svolta nella storia della progettazione degli smartphone made in Google.

Quale che sia il destino di Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia, i prezzi da attendere non saranno bassi: se da una parte il modello base potrebbe partire da 749 dollari, la variante pro potrebbe arrivare a un prezzo di partenza di 1.099 dollari. Questo dubbio sarà fugato insieme a tutti gli altri tra poche ore: l'evento di presentazione dei gadget è atteso per le 19 di oggi.