Anche su Twitter ha iniziato a intensificarsi la lotta alla disinformazione in fatto di vaccini. Il social network dei cinguettii ha comunicato nella giornata di ieri che inizierà a segnalare le fake news che riguardano i vaccini con apposite diciture giustapposte ai tweet pubblicati dagli utenti. Inoltre tutti gli utenti che violeranno le regole del social inerenti alla lotta a Covid-19 saranno sottoposti un sistema di conteggio delle infrazioni progressivo, che può portare alla cancellazione permanente del profilo.

Lotta alle fake news

Le novità annunciate in queste ore non sono le prime mosse di Twitter per contrastare la disinformazione sui vaccini contro il coronavirus, ma rappresentano un'arma in più in una fase delicata come quella della distribuzione vera e propria dei preparati. Gli utenti che si troveranno di fronte a un tweet che rimanda a una fake news sui vaccini potranno leggere un avviso apposto automaticamente dal social che li informa della provenenza dubbia dell'informazione. Allo stesso modo, chi decide di pubblicare o di condividere retwittando un link già contrassegnato come disinformazione riceverà un avviso dal social che invita a confermare la veridicità notizia della prima di procedere alla diffusione. A occuparsi delle segnalazioni ci sarà inizialmente un team di moderatori in carne e ossa, ma successivamente le operazioni saranno gestite in automatico da algoritmi – prima in inglese e poi negli altri idiomi.

L'espulsione

La diffusione inconsapevole di una notizia falsa sui vaccini Covid-19 non rappresenta in sé una infrazione particolarmente grave per il social, ma la reiterazione del comportamento potrà essere associata a un comportamento deliberato e dunque portare a conseguenze serie. Dopo la prima notifica di violazione priva di conseguenze, arrivare a due o tre potrà portare a una sospensione dell'account per 12 ore; il quarto avvertimento sarà accompagnato da un allontanamento di una settimane, mentre dopo la quinta infrazione il profilo sarà chiuso per sempre.