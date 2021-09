Se hai ancora un gettone telefonico, potresti essere fortunato: ecco quanto valgono oggi Il valore in euro dei dischetti di bronzo nati nel 1927 e ritirati nel 2002 può arrivare anche a 60 euro. Tutto dipende dalla condizione in cui versa e dal codice presente sull’oggetto, che corrisponde all’anno in cui fu coniato. Per ottenere la cifra più alta è necessario il codice 7304.

A cura di Ivano Lettere

Il passato è prezioso e, a volte, sarebbe meglio tenerlo a mente. Un monito che non suonerebbe strano ai collezionisti, consapevoli del valore di oggetti molto spesso diventati obsoleti. La numismatica, da questo punto di vista, esemplifica quanto appena detto: monete antiche che in alcuni casi possono valere anche migliaia di euro. Ma ci sono altri oggetti, oltretutto molto simili alle monete, che garantirebbero a chi ne è in possesso una somma non indifferente. Si tratta dei gettoni per le cabine telefoniche. Venivano utilizzati prima che facessero il loro ingresso le tessere. Non per tutti è facile ricordarli, dato che sono stati ritirati dal commercio l'1 gennaio 2002, lo stesso giorno in cui gli italiani accolsero l'euro.

Come funzionavano e quanto possono valere

Dal 1927, anno in cui vennero utilizzati per la prima volta durante la Fiera campionaria di Milano, questi dischetti di bronzo hanno permesso a milioni di italiani di telefonare a chiunque dalle cabine telefoniche. Furono coniati dalla Stipel (Società telefonica interregionale piemontese e lombarda), che pensò bene di marchiare il suo prodotto con quell'acronimo e con un numero, che corrispondeva all'anno in cui veniva coniato. Bastava recarsi presso un bar o una tabaccheria, pagare (se nel '59 costava 30 lire, nell'80 bisognava spendere 200 lire) e il gioco era fatto. Chiaramente il numero di gettoni variava a seconda della durata della chiamata.

Nel 2002 la Telecom decise di ritirare un oggetto che già nel '76 aveva dovuto accettare la concorrenza della tessera telefonica. Tra i tanti che approfittarono del cambio (una tessera telefonica di 2.000 lire ogni 9 gettoni), alcuni decisero di tenere da parte quelli che sarebbero diventati reperti archeologici. Una scelta che potrebbero rivelarsi lungimirante. A quanto pare, oggi il valore di un gettone può variare dai 10 ai 60 euro. Tutto dipende dall'anno a cui appartengono. Alla numerazione 7905 (coniato nel 1979) corrisponde un valore fino a 15 euro, se il gettone è in buone condizioni. Tra i 10 e i 30 euro è invece la somma che potrebbero ottenere le persone in possesso di quelli con il codice 7607, purché siano in ottime condizioni. Si sale fino a 50 euro per i dischetti di bronzo recanti il numero 7704. I più fortunati possono ambire anche a un valore corrispondente a 60 euro: la numerazione magica è 7304, ma è richiesto uno stato di conservazione perfetto.