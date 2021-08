Se trovi questa notifica sul tuo iPhone, forse ti stanno seguendo Se un AirTag che non è stato registrato con il vostro iPhone viene rilevato dallo smartphone in maniera continuativa viene inviata una notifica che avvisa l’utente del rilevamento: “AirTag è stato rilevato in movimento con te”. Ecco cosa significa.

A cura di Marco Paretti

Se sul tuo iPhone appare una notifica con scritto "AirTag è stato rilevato in movimento con te", dovresti controllare cosa indossi: forse ti stanno seguendo. È una delle funzioni dei nuovi dispositivi per tenere traccia di elementi come chiavi, zaini e altri oggetti personali che possiamo perdere quotidianamente. Ma vista la loro dimensione contenuta, gli AirTag possono essere utilizzati anche in maniera malevola per tracciare qualcuno. Fortunatamente Apple ha pensato anche a questa evenienza e ha attivato un sistema che avvisa gli utenti potenzialmente tracciati.

Da qui si arriva, appunto, alla notifica. Se un AirTag che non è stato registrato con il vostro iPhone viene rilevato dallo smartphone in maniera continuativa (quindi se di fatto si muove con voi per un sufficiente periodo di tempo) viene inviata una notifica che avvisa l'utente del rilevamento: "AirTag è stato rilevato in movimento con te". In questo caso ci sono due spiegazioni: il sistema ha rilevato per errore la vicinanza con un AirTag oppure qualcuno ha infilato di nascosto un dispositivo nella vostra borsa o nelle vostre tasche. Una volta ricevuta la notifica, per fortuna è facile trovare l'AirTag incriminato: basta selezionare "Fai suonare" per far emettere un suono all'AirTag.

Una volta individuato, è possibile scoprire ulteriori dettagli sul dispositivo come il numero seriale e il contatto del proprietario, se ha deciso di inserirlo. È anche possibile sapere se l'utente lo ha segnalato come perso, elemento che potrebbe indicare un errore e non un tentativo di stalking. In ogni caso dalla notifica è anche possibile accedere alle istruzioni per togliere la batteria e quindi disabilitare l'AirTag: basta svitare la copertura bianca per accedere alla batteria. Apple consiglia di contattare le autorità se pensate di essere seguiti tramite un AirTag.