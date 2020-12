È mistero su quello che sta capitando al sito e all'app della Snai dedicati alle scommesse sportive, che da più di 24 ore risultano solo parzialmente funzionanti o del tutto irraggiungibili. La pagina web della società risulta infatti non disponibile per quelle che inizialmente sembravano essere operazioni di manutenzione; nelle scorse ore però la stessa azienda ha smentito di essere al lavoro su un aggiornamento del sito, anche se non ha specificato quale sia la causa dei malfunzionamenti che gli utenti stanno riscontrando.

Tutto è iniziato nella mattinata di domenica 27 dicembre con le prime segnalazioni che davano il sito come in manutenzione — un messaggio che compariva sulla stessa homepage del portale dedicato alle scommesse e che ora però è stato modificato. Nella comunicazione si faceva presente che le operazioni riguardavano tutti i prodotti del gruppo, compresa la app per smartphone, e che avrebbero comportato solo pochi minuti di disagi. Le cose sono andate diversamente, e a più di un giorno dai primi malfunzionamenti le proteste sui social degli scommettitori si sono accumulate anche all'indirizzo dell'account ufficiale dell'azienda.

I conti degli utenti non sono a rischio: Snai, dopo ore di silenzio sui suoi canali ufficiali, ha tenuto a chiarire che i problemi subiti dalla piattaforma riguardano solamente la porzione del portale che è a diretto contatto con i visitatori, ovvero l'interfaccia. Posto che il denaro degli utenti non è a repentaglio, rimane comunque il mistero su cosa abbia scatenato il down di queste ore, soprattutto alla luce del fatto che il problema sta chiedendo ai tecnici un quantitativo di ore fuori dal normale.