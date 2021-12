Wimbledon, Covid-19, Raffaella Carrà: tutto quello che abbiamo cercato su Google nel 2021 Dagli eventi più interssanti ai temi politici più dibattuti, passando per i personaggi più in voga e gli addii più sentiti: ecco gli ultimi 12 mesi trascorsi sul motore di ricerca.

A cura di Lorenzo Longhitano

I motori di ricerca sono i custodi delle curiosità, delle ansie e delle preoccupazioni di miliardi di persone in tutto il mondo. Google è diventata una delle aziende più influenti del pianeta anche in virtù del potere che ha conquistato in questo settore; in cambio, ogni anno fornisce una panoramica dei 12 mesi appena trascorsi dal punto di vista di cosa ha maggiormente attirato l'attenzione dei suoi utenti. Come per gli anni scorsi, anche per il 2021 il criterio adottato non è quello del numero di ricerche assoluto legato a un determinato termine, ma quello delle tendenze: specifiche parole o gruppi di parole legati a determinati argomenti, che in un lasso di tempo relativamente breve hanno fatto registrare un elevato numero di ricerche.

La classifica dei 10 argomenti di ricerca più gettonati su Google vede la presenza di tanto sport, dal tennis con i tornei di Roland Garros e Wimbledon (nonché del nostro alfiere Marco Berrettini, al calcio con Champions League, Europei e Serie A. L'addio a Raffaella Carrà si è ripercosso nelle ricerche effettuate sul portale, così come la preoccupazione per il destino di Christian Eriksen, il calciatore danese che proprio durante gli Europei si è sentito male in campo e in diretta TV durante il match con la Finlandia.

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

I personaggi dell'anno

I personaggi che più hanno raccolto attenzione attorno a sé sono stati il fenomeno musicale dell'anno, i Måneskin, l'ex portiere del Milan Donnarumma, il premier Mario Draghi e i già citati Berrettini ed Eriksen. Gli addii più sentiti sono stati quelli alla ballerina Carla Fracci, al fondatore di Emergency Gino Strada, alla leggenda musicale Franco Battiato, alla promessa musicale scomparsa a soli 28 anni Michele Merlo e ovviamente all'indimenticabile Raffaella Carrà.

Il coronavirus e le misure del governo

Le ricerche legate a Covid-19 hanno tempestato le tendenze di ogni categoria tra quelle pubblicate da Google. Il Green Pass è all'ottavo posto nella classifica generale, ma Astrazeneca e Pfizer, il bollettino giornaliero, le zone gialle e arancioni, la zona rossa rafforzata, la terza dose di vaccino, l'autocertificazione, il coprifuocoe le mascherine FFP2 sono apparsi come termini di ricerca ovunque nel radar della casa di Mountain View. Dalle rilevazioni effettuate emergono parecchie ricerche legate alle misure adottate dal governo in questi mesi: dallo SPID al cashback, passando per la lotteria degli scontrini, passando ovviamente per il bonus terme.

Vita politica e sociale

Altri temi che hanno polarizzato il dibattito politico e sociale sono finiti nelle tendenze di ricerca di Google. I significati di DDL Zan e Transgender sono stati tra i più ricercati, ma sul sito sono stati chiesti lumi anche sulle dimissioni di Conte, sull'attacco di Israele alla striscia di Gaza, sull'ingresso dei talebani a Kabul e sulla decisione di parte dei calciatori della nazionale di non inginocchiarsi all'inizio delle partite degli Europei di calcio.

Gli eventi dell'anno

Proprio la manifestazione sportiva si è piazzata al secondo posto tra gli eventi più gettonati su Google. La classifica è dominata dal calcio, con la serie A al primo posto e la Champions League al terzo; seguono Roland Garros, Wimbledon e, finalmente, le Olimpiadi. Sanremo 2021 occupa il settimo posto, seguito dal campionato NBA, dal Black Friday e dalla Superlega 2021. Le classifiche complete sono disponibili a questo indirizzo.