Spotify Wrapped 2021 è disponibile: ecco come scoprire la musica che hai ascoltato di più Spotify ha rilasciato per tutti gli utenti Wrapped 2021, la funzione tramite la quale scoprire quali sono stati i contenuti più ascoltati durante l’anno. Ecco come guardare la classifica personale.

A cura di Marco Paretti

Come ogni anno, anche l'inizio di questo dicembre è caratterizzato dal Wrapped di Spotify, la funzione che consente di scoprire quali sono stati gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati dagli utenti durante l'anno che volge al termine. Disponibile da pochi minuti per tutti gli utenti italiani e globali della piattaforma di streaming musicale, anche quest'anno Wrapped si propone sotto forma di varie storie in cui l'applicazione mostra quali sono stati i nostri trend musicali del 2021. Accedere alla funzione è semplice: basta aggiornare l'app e aprirla, in homepage ci si troverà davanti al box dedicato da selezionare per far partire i vari contenuti.

La classifica si suddivide in differenti sezioni, all'interno delle quali è possibile scoprire la canzone più ascoltata, l'artista più apprezzato, il genere che ci ha appassionato di più, il podcast che ci ha tenuti incollati all'app e persino l'"aura" generale delle canzoni che abbiamo ascoltato negli ultimi 12 mesi. Ogni "storia" è ovviamente condivisibile sui social network direttamente dall'app Spotify. Come da tradizione, infine, i servizio di streaming ha generato per ogni utente una playlist composta dalle canzoni più ascoltate durante l'anno e che è quindi possibile continuare ad ascoltare fino al 2022 (e oltre).

I contenuti più ascoltati nel mondo e in Italia

Al di là dei singoli trend, però, l'applicazione ha anche annunciato i contenuti che a livello globale hanno generato più interazioni. L'artista più ascoltato a livello globale è nuovamente il rapper Bad Bunny e la canzone più ascoltata è "Drivers license" di Olivia Rodrigo. In Italia, invece, è Sfera Ebbasta l'artista con il maggior numero di ascolti, con "Malibu" di Sangivanni che si aggiudica il podio della canzone più ascoltata. Per quanto riguarda i podcast, invece, nel mondo è "The Joe Rogan Experience" quello più ascoltato, mentre in Italia a conquistare gli ascoltatori è stato "Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia".