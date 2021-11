Squid Game ricreato dal vivo su YouTube: la clip dello youtuber Mr. Beast è virale Il ragazzo ha ricreato una versione autentica dei giochi attorno ai quali ruota la trama della serie, mettendo in palio un premio per i 456 partecipanti ma senza mettere a repentaglio la vita di nessuno.

A cura di Lorenzo Longhitano

La serie TV sudcoreana Squid Game è sicuramente il fenomeno di costume degli ultimi mesi: vista da decine di milioni di persone in tutto il mondo, è stata discussa e ricondivisa online e offline talmente tanto da aver superato i confini di Netflix per ispirare moda, videogiochi, musica, truffe informatiche e molto altro. L'ultimo a voler omaggiare la serie TV è stato Jimmy Donaldson, youtuber statunitense noto sulla piattaforma di condivisione come Mr. Beast: il ragazzo ha scelto di ricreare una versione autentica dei giochi attorno ai quali ruota la trama della serie, invitando 456 partecipanti e allestendo un ricco montepremi per il vincitore, proprio come avviene in Squid Game. La manifestazione è stata poi ripresa e caricata su YouTube dove è diventata immediatamente virale.

La riproduzione fedele

La trama di Squid Game ruota intorno a un torneo composto da numerose attività ispirate ai giochi dei bambini, con una particolarità che ha contribuito a rendere la serie così popolare: essere squalificati o eliminati dai giochi comporta la morte. Quest'ultimo aspetto è stato chiaramente espunto dal progetto di Mr. Beast, che per il resto ha però voluto organizzare una versione dei giochi più fedele possibile all'originale. Dalle tute che indossano i partecipanti all'abbigliamento mascherato dello staff addetto al mantenimento dell'ordine, passando per le ambientazioni iconiche le cui immagini hanno fatto il giro del mondo mostrandosi anche a chi non ha mai guardato un singolo episodio della serie.

Il successo su YouTube

In alcuni casi le deviazioni dall'impostazione letale dei giochi sono evidenti, mentre in altre occasioni e per offrire agli spettatori più contenuti sono state aggiunte attività che nella serie originale non erano previste. Nonosante questo, dire che il contenuto è stato apprezzato dal pubblico di YouTube è un eufemismo: in soli due giorni la clip è stata vista 56 milioni di volte.