Streamer di Fortnite accusato di violenza su minori: arrestato Conosciuto con il nome di RaulZito, lo youtuber e streamer avrebbe promesso alle vittime un lavoro nel settore dei videogiochi e della televisione in cambio di favori sessuali. È stato arrestato il 27 luglio a Florianópolis.

A cura di Marco Paretti

Raulino de Oliveira Maciel, un popolare streamer di Fortnite, è stato arrestato per aver utilizzato la sua influenza per assaltare sessualmente due bambini, di 10 e 14 anni, in Brasile. Conosciuto con il nome di RaulZito, lo youtuber e streamer avrebbe promesso alle vittime un lavoro nel settore dei videogiochi e della televisione in cambio di favori sessuali. L'influencer è una figura di spicco per quanto riguarda Fortnite in Brasile, dove ha oltre 200.000 follower su Instagram, 118.000 seguaci su Twitch e 144.000 iscritti su YouTube.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe avvicinato le giovani vittime sfruttando la sua popolarità come influencer e promettendogli favori, una pratica che non avrebbe riguardato solamente i due bambini di 10 e 14 anni ma anche altre vittime. Nel caso di questi due bambini, però, l'aggressione sarebbe avvenuta tra febbraio e maggio di quest'anno. Secondo la madre di una delle vittime, RaulZito si sarebbe finto un personaggio dell'industria televisiva e avrebbe avvicinato giovani attori o performer con offerte di lavoro e promesse di un ingresso nel mondo della televisione.

Secondo i primi rapporti, gli abusi sarebbero avvenuti a Niteroi, nella regione di Rio de Janeiro, e in più occasioni tra febbraio e maggio di quest'anno, tanto che le vittime "non sanno come ordinarli cronologicamente". Lo youtuber è stato arrestato il 27 luglio a Florianópolis, dopo che le autorità non lo hanno trovato nella sua casa di San Paolo. Nel frattempo il network di influencer che lo seguiva, la SBT Games, si è già allontanato dall'uomo, mentre il canale YouTube sembra già essere stato reso privato. Il canale Twitch, invece, risulta ancora online con tutti i contenuti disponibili, così come è ancora visibile il suo profilo Instagram con oltre 200.000 follower.