Un punto fermo di Sanremo è che, oltre a monopolizzare le televisioni del Paese, il festival riesce a invadere completamente anche tutti i social network degli italiani. Dalla prima puntata alla finale, la settimana di Sanremo trasforma completamente ogni social, da Twitter a Instagram, invadendoli di commenti, meme, pagelle e immagini legate alla kermesse e ai suoi protagonisti. Un elemento che non tutti potrebbero apprezzare, ma che può facilmente essere eliminato con un semplice trucco. O meglio, con un'estensione dal nome Social Fixer che promette di eliminare ogni traccia di Sanremo dalla propria bolla web.

Il suo funzionamento è molto semplice: una volta installata e configurata, l'estensione Social Fixer è in grado di oscurare i post degli amici che trattano di Sanremo senza però bloccare completamente quella persona (l'unica opzione nativa che il social mette a disposizione). La si può installare dal sito ufficiale, dove è possibile selezionare il proprio browser (è disponibile per tutti i principali) che poi sarà pronto a escludere Sanremo da tutto Facebook. Configurarlo è facile, perché basta inserire le parole chiave legate al festival per avviare una sorta di censura automatica dei post sul nostro feed.

In breve si imposta questa estensione specificando che quando un post contiene una di queste parole chiave, il programma deve nascondere quel post. Si possono quindi inserire termini come "Sanremo" e "Festival", ma anche "Amadeus", "Fiorello" e "Bugo" per assicurarsi di non incappare in nessun contenuto sulla kermesse canora. Una volta impostata, l'estensione bloccherà tutti questi post sostituendoli con un piccolo box che avvisa di aver nascosto un contenuto relativo a Sanremo. Se proprio si muore dalla curiosità, però, è sempre possibile selezionare questo box e accedere al post originale.