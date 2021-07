Su Facebook arrivano le foto profilo personalizzate per i vaccinati: a cosa servono e come averle Facebook sta lanciando una iniziativa che permetterà a tutti di mostrare ad amici e contatti la propria fiducia nei vaccini: nuove cornici che permettono di personalizzare la propria foto profilo con badge per chi si è già vaccinato o prevede di vaccinarsi a breve. Lo scopo è convincere anche i più scettici a prenotare la propria dose quando sarà il loro turno.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il tema dei vaccini anti Covid è destinato a rimanere centrale ancora per mesi, tra l'attesa delle dosi in arrivo, una macchina organizzativa non priva di lacune e la reticenza da parte di una pur minima parte di popolazione a sottoporsi alle iniezioni che metteranno la parola fine alla fase emergenziale della pandemia. Quello dei no-vax in effetti è l'unico problema al quale tutti possono tentare di ovviare, dando il buon esempio anche a chi è scettico sull'efficacia o sulla sicurezza dei veccini; per questo motivo Facebook sta lanciando una iniziativa che permetterà a tutti di mostrare ad amici e contatti la propria fiducia nel sistema: nuove cornici che permettono di personalizzare la propria foto profilo con badge per chi si è già vaccinato o prevede di vaccinarsi a breve.

Il principio alla base dell'iniziativa lo ha spiegato Facebook nel post pubblico di lancio dell'iniziativa: il modo migliore per convincere la piccole ma non trascurabile percentuale di scettici è quello di mostrare loro che la maggioranza dei propri contatti e amici ha invece fiducia nei vaccini. Da una parte infatti studiosi e ricercatori concordano sull'efficacia e sulla sicurezza di tutti i preparati in circolazione; d'altro canto le difficoltà connesse a un anno di lockdown hanno esasperato parecchi animi e innescato un generalizzato senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Se a questo punto è evidente che le ragioni della scienza non fanno più presa su una parte della popolazione, resta vero che un incoraggiamento può comunque arrivare dalle persone alle quali si è vicini. Non tutti i contatti su Facebook ovviamente sono amici fraterni o persone delle quali ci si fiderebbe ciecamente, ma vedere dalle foto profilo che in molti si stanno vaccinando o puntano a farlo può aiutare a convincere anche i più scettici che forse è il caso di prendere un appuntamento per la propria dose.

Come aggiungere la cornice per i vaccinati alla foto profilo su Facebook

La novità è in fase di rilascio apparirà all'interno dell'app dai prossimi giorni. Per trovarla basterà seguire la normale procedura per aggiungere una cornice alla foto profilo di Facebook: dall'app basta toccare la foto all'interno della propria pagina e poi scegliere l'opzione Aggiungi motivo. La nuova cornice apparirà tra quelle promosse direttamente da Facebook, in due varianti: la prima per chi si è già vaccinato con la scritta "Mi sono vaccinato", e la seconda con una generica esortazione a vaccinarsi.

Quando l'iniziativa avrà preso piede, Facebook proporrà in una apposita sezione dell'app una lista degli amici che hanno adottato la nuova cornice, in modo da mostrare in evidenza tutti coloro che tra i propri contatti sostengono la causa dei vaccini.