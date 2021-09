Su Instagram c’è un font segreto (e famosissimo): ecco come sbloccarlo Appare nelle Storie di alcuni utenti ma non si può ufficialmente selezionare. Le sue lettere e numeri hanno un profilo frastagliato e curve marcate che rimandano al passato: non per niente il font è pensato per richiamare i caratteri antichi delle vecchie pergamene, si chiama Papyrus e si può sbloccare in modo molto semplice.

Gli utenti di Instagram particolarmente legati al formato delle Storie avranno notato che in alcuni di questi contenuti è presente un carattere che non è normalmente utilizzabile all'interno dell'app. Le lettere e i numeri visualizzati in questo carattere hanno un aspetto slanciato, un profilo frastagliato e curve marcate che rimandano al passato: non per niente il font è pensato per richiamare i caratteri antichi delle vecchie pergamene, si chiama Papyrus e si può sbloccare in modo molto semplice.

Da dove arriva il font segreto di Instagram

Papyrus è un font che gli sviluppatori di Instagram hanno inserito inserito all'interno della piattaforma come easter egg, un piccolo segreto che si manifesta solo con un trucco ben preciso. L'origine del font in effetti risale a molto prima di Instagram. Ideato nel lontano 1982 dal grafico Chris Costello, il carattere era pensato per replicare in lingua inglese l'effetto grafico di un manoscritto di 2.000 anni fa. Dopo la cessione dei diritti di utilizzo, Papyrus ha iniziato a far parte dei prodotti Microsoft a partire dal 1998: prima Microsoft Publisher, poi Microsoft Office, hanno reso il font sostanzialmente onnipresente per anni insieme al collega MS Comic Sans. La sua inclusione ufficiosa all'interno di Instagram va vista come un omaggio a quegli anni.

Come usare il font Papyrus nelle storie di Instagram

L'unico requisito iniziale per poter ottenere il font Papyrus nelle storie Instagram è quello di avere un iPhone. Non è chiaro se un giorno gli sviluppatori porteranno il loro easter egg anche sui telefoni Android, ma per il momento l'unica strada per attivare il trucco è passare dalla versione dell'app destinata ad iOS. Per il resto, trovare il font è facile anche se non immediato: basta innanzitutto aprire la sezione storie e registrare il contenuto desiderato, oppure passare direttamente alla scrittura scegliendo direttamente la modalità Crea. Una volta all'interno dell'interfaccia per la digitazione del testo, occorre scegliere il Comic Sans tra quelli messi a disposizione dall'app. Una volta scelto il font, basta scrivere la parola Papyrus nella casella di testo, e i caratteri assumeranno da soli l'aspetto del font segreto: a questo punto si può cancellare la parola scritta per sbloccare il trucco e digitare quello che si desidera.