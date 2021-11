Su Instagram potrai aggiungere musica alle foto (anche fuori da Storie e Reel) Gli sviluppatori stanno sperimentando con la possibilità di aggiungere brani musicali ai contenuti permanenti che vengono pubblicati nella sezione principale dell’app.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da app pensata per condividere la quotidianità in formato fotografico, Instagram si sta velocemente trasformando in una piattaforma dedicata ai creator di ogni genere, desiderosi di catturare l'attenzione di follower e potenziali clienti. Gli sviluppatori stanno aggiungendo a ritmo continuo novità che aiutino gli utenti a creare contenuti più complessi e appariscenti, e l'ultima è entrata in una fase di sperimentazione proprio in questi giorni: si tratta della possibilità di aggiungere canzoni o tracce audio alle fotografie e ai video pubblicati nella sezione principale dell'app.

Come funzionano le foto e i video musicali su Instagram

Il test riguarda India, Brasile e Turchia, dove gli utenti hanno già accesso a una nuova interfaccia che appare in fase di pubblicazione delle foto e dei video permanenti. La voce in questione si chiama Aggiungi Musica e trova posto insieme alle opzioni per taggare un luogo o le persone presenti nel contenuto che si sta per pubblicare: la novità si presenta in modo identico a quanto è già possibile fare con i Reel e le Storie, e permette di scegliere nel catalogo di tracce musicali a disposizione di Instagram. Per la canzone scelta è poi possibile decidere la durata dello spezzone e il punto di inizio: il risultato è una foto o un video che come presentano agli utenti il sottofondo musicale desiderato, mostrando nella didascalia nome e autore del brano.

Equilibri nell'app a rischio

La novità è rappresentata proprio dal fatto che i sottofondi musicali escono in questo modo dal dominio ristretto delle Storie e dei Reel, per invadere la sezione principale dell'app. Non si tratta di un cambiamento da poco: finora infatti gli utenti interessati a una esperienza silenziosa all'interno di Instagram potevano semplicemente rimanere lontani dalle Storie e dai video e concentrarsi nello scorrere in verticale le foto proposte nella sezione principale dell'app; dando agli utenti la possibilità di aggiungere musica a questo materiale, il numero di contenuti audio aumenterà visibilmente rendendo l'esperienza nel complesso più caotica.

Gli sviluppatori daranno la possibilità di scegliere se attivare in automatico l'audio delle foto e dei video musicali oppure se lasciare che sia lo spettatore a decidere per ogni singolo contenuto, ma la mossa ha comunque diviso gli osservatori. Non stupisce che Instagram abbia deciso di attivare la novità in appena tre Paesi: prima di portarla in tutto il mondo, la piattaforma dovrà capire se gli utenti la apprezzeranno o ne saranno infastiditi.