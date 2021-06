A differenza di Facebook, il social network Instagram è nato su smartphone e lì è sostanzialmente rimasto. La piattaforma permette di visualizzare foto, video e messaggi anche da computer, ma l'interfaccia web è sempre stata privata della possibilità di caricare immagini e clip come invece avviene sui telefoni. Presto però le cose cambieranno: gli sviluppatori stanno già mettendo alla prova una interfaccia che permette di pubblicare questi contenuti utilizzando qualunque dispositivo con un browser, caricando il materiale presente sulla memoria del dispositivo.

Come funziona il caricamento delle foto su Instagram da PC

A scovare la novità è stato l'esperto di social media Matt Navarra, che l'ha ottenuta in anteprima insieme a una ristretta cerchia di utenti. Per il momento la novità sembra limitata ai normali post, lasciando cioè escluse le storie e i reel; dovrebbe manifestarsi sotto forma del classico pulsante con il simbolo "+" che contraddistingue la funzione anche all'interno dell'app, e dare la possibilità di modificare scatti e video con i medesimi filtri già disponibili su smartphone.

in foto: L’interfaccia di caricamento delle foto da PC (Foto: Matt Navarra)

Perché arriva così tardi

Gli sviluppatori di Instagram sono sempre stati piuttosto lenti nel portare sui computer le funzionalità proprie dell'app per smartphone, ma nel caso del caricamento dei contenuti multimediali la scelta aveva un senso logico: fino a pochi anni fa infatti l'app si vendeva come un mezzo per pubblicare online le proprie esperienze con il massimo grado di autenticità, e gli scatti in presa diretta erano la metodologia di pubblicazione privilegiata. Oggi invece non è più così: la tipologia di materiale caricato si è fatta variegata e non comprende più solamente scatti e video estemporanei; in più, anche quando il materiale caricato rimanda al dominio della spontaneità, viene spesso modificato ad arte con l'uso di software professionali su computer e poi riportato sul telefono solo per poter essere caricato.

La novità in arrivo dovrebbe rendere più semplici queste operazioni di modifica e abbellimento professionale, ed è incidentalmente l'ammissione di qualcosa che agli utenti era chiaro da tempo: Instagram non è più un luogo dove mostrare autenticità, ma un catalogo di prodotti, profili ed esperienze costruiti ad arte, sotto forma di post da scorrere con le dita.