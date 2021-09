Su iPhone potrai salvare il Green Pass sul Wallet: come funziona la novità Il futuro aggiornamento dei programmi offrirà agli utenti una nuova soluzione pratica: potranno disporre del certificato verde, contenuto nell’applicazione dell’iPhone, presentandolo in tutti i luoghi in cui verrà richiesto. Sulla riservatezza dei dati, l’azienda americana rassicura i più, confermando che non sarà possibile conoscere quando e dove è stato mostrato il documento.

A cura di Ivano Lettere

Se, com'è stato ipotizzato, il certificato di avvenuta vaccinazione diventerà obbligatorio per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici, Apple non vuole farsi trovare impreparata. Il programma della Big Tech di Cupertino ha in serbo per i propri clienti un aggiornamento del software dell'iPhone, grazie al quale il Green pass potrà essere salvato direttamente sul Wallet del telefono. Al documento potrà essere apposta una firma privata e, tramite un accesso pubblico, sarà possibile prelevare specifiche informazioni.

Caratteristiche e privacy

iOS 15, l'ultima versione del sistema operativo sviluppato da Apple, già permette a chi ne è in possesso di memorizzare il Green pass e il responso dei test medici (il tampone con risultato negativo che, insieme alla totale guarigione, sono la condizione per richiedere il richiedere il certificato verde). Per ora, gli unici dubbi riguardano il periodo in cui verrà lanciato questo nuovo aggiornamento, perché quelli relativi alla riservatezza dei dati sono già stati sciolti dalle risposte dell'azienda.

In tal senso, per rassicurare le persone sul pericolo che potrebbe correre la loro privacy, Apple ha promesso che i dati rimarranno inaccessibili a qualsiasi malintenzionato lavori per la piattaforma, che inoltre non potrà mettere le mani sulle registrazioni ricevute e condivise, tantomeno sui messaggi che rimarranno crittografati. Lo stesso certificato di vaccinazione salvato sul Wallet non verrà utilizzato per altri scopi: in altre parole, nessuno potrà vedere quando e dove lo hai utilizzato.