Su questo sito puoi vedere quali sono le serie e i film più visti su Netflix in tutti i Paesi Il portale è stato inaugurato da Netflix, ospita i dati ufficiali rilevati dalla piattaforma e permette di capire quali sono i contenuti più apprezzati nel mondo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da tempo agli utenti Netflix vengono proposti i contenuti più apprezzati della piattaforma nel loro Paese, secondo dati raccolti direttamente dalla piattaforma. La funzione è utile per trovare contenuti interessanti nelle serate in cui non si ha un'idea precisa di cosa guardare, ma finora non era possibile uscire virtualmente dai confini nazionali per sapere cosa stesse incollando allo schermo gli spettatori esteri. Le cose sono cambiate in queste ore con il lancio ufficiale di un nuovo portale gestito direttamente da Netflix, nel quale il colosso dello streaming fornirà dati aggiornati e completi sugli spettatori globali dei suoi show divisi per Paese, e non solo.

La top-10 globale

Il sito è già attivo e si può raggiungere a questo indirizzo. Nella sezione principale fornisce una panoramica dei contenuti più visti ovunque nel mondo, calcolando le ore totali visionate. Le classifiche proposte sono divise tra serie TV e film, e sottodivise in contenuti in lingua inglese o provenienti da altri Paesi. I più curiosi possono inoltre comparare le classifiche settimana per settimana, per capire se un determinato show stia guadagnando o perdendo posizioni rispetto agli altri.

Le classifiche Paese per Paese

L'altra tipologia di classifica presente sul sito consente di scegliere un Paese e consultare la lista dei contenuti più apprezzati in quel determinato territorio. Queste liste sono in tutto simili a quelle che finora ha proposto Netflix all'interno della propria app nei Paesi degli utenti, ma consentono di fare un tutto tra i gusti di altre tipologie di spettatori per lasciarsi guiare nella scelta del prossimo film o serie da vedere. Entrambe le tipologie di classifica vengono chiuse da una serie di contenuti consigliati, che Netflix compila in automatico scegliendo i film e le serie TV finite in classifica nel maggior numero di Paesi.