Su Spotify arrivano i testi delle canzoni: come visualizzarli su smartphone, computer e TV La novità ha fatto oggi il suo debutto anche nel nostro Paese e dà anche modo di condividere i versi selezionati sulle piattaforme social.

A cura di Lorenzo Longhitano

Su Spotify è arrivata una funzione tra le più attese da anni da parte degli utenti: la possibilità di seguire le canzoni visualizzando i testi sullo schermo man mano che vengono che la canzone prosegue. La piattaforma di streaming ha annunciato in queste ore la novità che dovrebbe essere già a disposizione degli utenti a partire da oggi.

Il funzionamento della novità di spiega da sé: durante la riproduzione delle canzoni gli utenti potranno visualizzarne il testo sullo schermo. La banca dati è fornita dal servizio Musixmatch, che ha compilato un database da decine di migliaia di brani con i relativi versi sincronizzati a tempo di musica. Questo vuol dire che gli utenti interessati in una sessione di karaoke non dovranno fare altro che avviare la riproduzione e seguire i versi evidenziati. Per farlo la procedura cambia a seconda del dispositivo scelto per la riproduzione.

Come visualizzare i testi in Spotify

Da smartphone basta toccare la barra del titolo della canzone in riproduzione e poi, nella finestra che appare a quel punto, scorrere con il dito verso il basso. Dall'app desktop basta cliccare sull'icona del microfono che appare tra i controlli di riproduzione. Sull'app per smart TV basta invece aprire la visualizzazione Now Playing su una canzone e cercare il pulsante Testi sull'angolo destro per attivare la novità. Una volta attivata, la funzionalità sarà presente sullo schermo durante la riproduzione.

Come condividere i testi sui social

Oltre alla possibilità di leggere i testi durante la riproduzione, la nuova funzionalità dà modo di condividerli su Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme. Utilizzando l'app per iOS e Android è presente un pulsante per la condivisione che dà nodo di selezionare con il dito la porzione desiderata dei testi visualizzati: una volta terminata la selezione, Spotify genera un riquadro grafico completo del testo, e del nome del brano e dell'artista, pronto da pubblicare online.