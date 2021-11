Su Spotify sta arrivando una “modalità TikTok”: cos’è e come funziona Gli sviluppatori stanno ancora sperimentandola, ma i primi utenti hanno già descritto una nuova sezione chiamata Discover con videoclip a scorrimento verticale.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il successo di TikTok in tutto il mondo ha convinto parecchie piattaforme a puntare sulla stessa formula basata su videoclip di breve durata in formato verticale da scorrere all'infinito. I Reel di Instagram e gli Short di YouTube sono solo gli esempi più famosi al riguardo, ma ora alla stessa ricetta si sta interssando anche Spotify. Sulla piattaforma di streaming sta infatti arrivando una nuova sezione che permetterà agli utenti di scoprire nuovi brani scorrendone i videoclip in verticale per sfogliarli velocemente così come proposti dall'algoritmo della piattaforma.

La sezione Discover di Spotify

La novità è ancora in fase di sperimentazione, motivo per cui aprendo l'app anche dopo averla aggiornata non è ancora possibile trovarla. A intercettarla sono stati alcuni degli utenti che sono stati selezionati per il test, che hanno riferito di un nuovo pulsante nella barra inferiore presente nella schermata principale dell'app. Il tasto prende il nome di Discover con un simbolo a cerchi concentrici che somigliano a un disco in vinile. Premere il pulsante inizia a riprodurre tracce casuali abbinando a tutto schermo il video che le accompagna: i brani sono selezionati dall'algoritmo di Spotify che li seleziona sulla base delle preferenze già espresse dai singoli utenti, mentre l'interfaccia per passare da un video all'altro è basata sullo scorrimento delle dita, in modo simile a quella di TikTok.

Come funziona la novità

Scorrere verso l'alto con il dito fa scivolare via il video in riproduzione per accogliere dal basso la successiva traccia proposta dall'algoritmo, insieme con la relativa clip. Il processo può ripetersi all'infinito, mentre per aggiungere un pezzo a quelli preferiti basta premere il pulsante con il simbolo del cuore che campeggia accanto alle informazioni su titolo e artista che accompagnano la schermata; premendo il pulsante con i tre puntini infine è possibile accedere alle opzioni aggiuntive sulla traccia in riproduzione. Per uscire dalla sezione Discover è sufficiente premere uno degli altri tre pulsanti che rimangono sempre disponibili in basso: Home, Cerca e Libreria.

Spotify ha già confermato alla testata TechCrunch che la sezione Discover è effettivamente in fase di sperimentazione ma non ha diffuso ulteriori dettagli in merito. Per sapere se e quando l'interfaccia in stile TikTok arriverà su tutti gli smartphone occorrerà attendere.