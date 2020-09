In questi giorni sulla piattaforma di condivisione video TikTok sembra diventato impossibile non imbattersi in video che rimettono in scena alcuni passaggi della saga cinematografica Harry Potter o elaborano fantasie su alcuni dei loro personaggi. A ben guardare però il bersaglio di tutta questa attenzione da parte degli utenti di TikTok è uno in particolare: Draco Malfoy, giovane purosangue che nella celebre serie di film e libri riveste un ruolo controverso, e che proprio per questo è diventato negli anni un idolo di chi ha amato la saga.

Ebbene in queste settimane la piattaforma ha letteralmente catalizzato l'affetto dei fan per il personaggio nato dalla fantasia di J. K. Rowling, sublimandolo in un hashtag diventato un vero e proprio fenomeno: si tratta di #DracoTok, un ombrello sotto il quale si stanno radunando migliaia di video nei quali gli utenti interpretano proprio il giovane Draco, reinterpretando scene da lui vissute nella saga e spesso inventandone di completamente nuove.

Più di un miliardo di visualizzazioni

A differenza di altre tendenze nate su TikTok, il fenomeno DracoTok non ha un vero e proprio video virale alla base: semplicemente, la prima clip pubblicata sotto questo hashtag ha iniziato a generarne altre. La catena non si è più arrestata, fino ad arrivare a una vera e propria valanga di contenuti che ad oggi è stata vista complessivamente ben 1,3 miliardi di volte.

Tra gli spettatori dei video ce n'è anche uno di eccezione: Tom Felton, ovvero l'attore che ha interpretato Draco Malfoy al cinema per 10 anni — dalla prima apparizione in Harry Potter e la Pietra filosofale nel 2001 a Harry Potter e i Doni della Morte: parte 2 nel 2011. L'interprete di Draco ha compiuto 33 anni la scorsa settimana, e negli ultimi giorni ha commentato alcuni dei DracoTok degli utenti prima di prodursi a sua volta in una clip sotto lo stesso hashtag.