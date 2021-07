Su TikTok non si può più parlare di Bitcoin e finanza TikTok bloccherà tutti i video su criptovalute, trading online e investimenti finanziari mettendo completamente al bando tutti i creator impegnati nella produzione di contenuti volti a promuovere valute digitali, investimenti, carte di credito e altri elementi finanziari che coinvolgono investimenti ad alto rischio.

TikTok ha deciso di mettere un freno alla diffusione di video su criptovalute, trading online e investimenti finanziari mettendo completamente al bando tutti i creator impegnati nella produzione di contenuti volti a promuovere valute digitali, investimenti, carte di credito e altri elementi finanziari che coinvolgono investimenti ad alto rischio, un elemento sempre più diffuso all'interno dei video virali presenti sulla piattaforma. La maggior parte di questi video rappresentano frodi camuffate da consigli finanziari, ma la mossa di TikTok colpirà anche le realtà valide che ora non potranno più utilizzare gli influencer del settore allo stesso modo.

Le nuove regole impediscono agli utenti di promuovere questi elementi finanziari, di fatto bloccando ogni tipo di sponsorizzazione da parte delle aziende interessate a investire sulla piattaforma attraverso messaggi promozionali veicolati appunto tramite i post dei creator. Resta però aperta la possibilità da parte delle aziende di pubblicizzare i loro servizi agli utenti maggiorenni, nei limiti delle regole già attive, come quelle che impediscono di creare annunci su criptovalute e asset digitali.

Il mondo dei "Fintok", cioè gli influencer finanziari di TikTok, sembra quindi essere giunto alla sua fine. Così come sembra aver terminato il suo percorso l'intero filone dei video sulle criptovalute, che non potranno più essere trattate all'interno di TikTok né potranno essere protagoniste di annunci pubblicitari. Insomma, sulla piattaforma non si potrà più parlare di criptovalute, un elemento che sicuramente rappresenterà un grosso colpo per il settore. La motivazione principale dietro a questa scelta è costituita dal fatto che nell'ultimo periodo TikTok è stato accusato di essere responsabile di consigli finanziari senza senso che i giovani investitori potrebbero seguire ritrovandosi in seri guai finanziari.