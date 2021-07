Su TikTok ora tutti possono fare video da 3 minuti Dopo una prima fase di prova in cui la novità in arrivo era stata proposta a un numero ristretto di creator già affermati, a partire da oggi il limite di tempo dei tiktok sarà infatti esteso a tutti in modo graduale. La novità darà spazio alla creatività ma potrebbe modificare la natura dei contenuti pubblicati.

A cura di Lorenzo Longhitano

TikTok è diventata famosa come app per i video brevi e caratterizzati da un ritmo veloce, spesso musicale. L'aggiornamento in arrivo potrebbe cambiare radicalmente la natura dell'intera piattaforma: i gestori stanno infatti dando a tutti gli utenti la possibilità di caricare clip della durata massima di 3 minuti, ovvero tripla rispetto al limite attuale di un solo minuto. In questo modo sulla piattaforma ci sarà spazio per contenuti che prima non potevano essere pubblicati o dovevano essere spezzati in più parti: dai racconti alle ricette, passando per brevi video musicali.

TikTok sempre più lunghi

In realtà il processo di estensione della durata massima dei video ammessi nell'app di condivisione dura da tempo: inizialmente sui server di TikTok potevano essere caricate solamente clip molto brevi, da 15 secondi; solo più in là i gestori hanno dato agli utenti la possibilità di legare tra loro fino a quattro video per dare vita a contenuti più corposi, ma comunque della durata massima di un minuto. Estendere questo limite a 3 minuti non è solo una concessione fatta a tutti i creator che desiderano ospitare video di durata più lunga, ma un invito esplicito a tutta la comunità di utenti a realizzare tiktok più lunghi: questi – in modo consapevole o meno – finiranno per adeguare almeno in parte la loro proposta a quanto la piattaforma permette loro di fare.

L'effetto sui contenuti

Da una parte insomma tutti i creator che finora si trovavano costretti da un formato a loro non consono, ora potranno dare ancora più sfogo alla loro creatività. Dai tiktok a sfondo culinario a quelli istruttivo-educativi, passando per scene comiche, balli e perfino canzoni potranno essere proposti in formati più lunghi dando agli spettatori modo di approfondire argomenti interessanti o sentirsi ancora più coinvolti in quanto stanno vedendo. Dall'altra, sarà interessante osservrare anche quale sarà l'effetto del cambiamento sugli utenti che in realtà non hanno mai sentito il bisogno di più tempo per le proprie opere.

TikTok dal canto suo ha un doppio obbiettivo: da una parte attrarre un maggior numero di utenti interessati ai nuovi contenuti che emergeranno da oggi in poi sulla piattaforma, e dall'altra tenere gli occhi degli spettatori incollati sull'app per un tempo ancora maggiore – monetizzabile in annunci pubblicitari.