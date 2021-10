Su TikTok potrai ricevere mance dai tuoi follower: ecco come La novità lanciata dalla piattaforma permette ai creator di ricevere dagli utenti mance da 1 a 15 dollari, senza che il compenso subisca detrazioni di alcun tipo. Per il momento la novità è in fase sperimentale e rivolta a un numero di creator limitato, ma rientra in un progetto più generale di monetizzazione portato avanti dalla piattaforma cinese.

A cura di Ivano Lettere

Il social media cinese TikTok ha lanciato la versione beta di una nuova funzionalità che dà agli utenti la possibilità di pagare direttamente i loro creator preferiti con delle mance. Tuttavia, diversamente da ciò che accade di solito, alla somma non verranno applicate detrazioni di alcun tipo. L'anno scorso la piattaforma aveva inaugurato il Creator Fund, un fondo da 200 milioni di dollari destinato a quegli utenti che producono materiale originale sulla piattaforma.

I criteri per ricevere la mancia

La prima a scoprire questo strumento è stata la tiktoker Jera Bean, che ne ha spiegato il funzionamento in un video pubblicato sul proprio profilo. In questa fase sperimentale, chiunque voglia beneficiare delle mance dei propri follower dovrà necessariamente possedere almeno 100.000 follower, rispettare un requisito anagrafico e accettare specifici termini della piattaforma. Nel caso in cui fossero in regola con quanto appena detto, i creator possono fare richiesta per il nuovo tool. Dopodiché, riceveranno una mail di risposta e, se accettati, vedranno comparire sulla propria pagina un'icona dedicata alle mance e rivolta agli utenti desiderosi di elargire somme variabili ai loro idoli. Sempre nel video postato da Bean, la tiktoker mostra la pagina a cui viene indirizzato chi vuole fare un pagamento variabile a seconda della generosità: 5 dollari, 10 dollari, 15 dollari o un importo personalizzato (minimo un dollaro).

La strategia di TikTok

La proposta della nuova funzionalità rientra nel più ampio progetto di monetizzazione della piattaforma e, in generale, nelle scelte adottate per aiutare i creatori a guadagnare attraverso la pubblicazione di specifici contenuti. Il social cinese, infatti, supporta i creator anche nel momento in cui devono firmare accordi per sponsorizzazioni o partnership con determinati brand.