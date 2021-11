Su TikTok stanno arrivando i videogiochi tra un video e l’altro: ecco il primo A partire dalle prossime settimane l’app di origine cinese potrebbe farsi ancora più magnetica per i suoi utenti. Presto tra i video caricati dai tiktoker faranno infatti capolino i videogiochi, il primo dei quali è già stato annunciato e arriverà a breve all’interno dell’app: si chiama Disco Loco 3D ed è stato realizzato dagli sviluppatori che 12 anni fa diedero vita al fenomeno Farmville.

A cura di Lorenzo Longhitano

La piattaforma di condivisione video TikTok è già una delle destinazioni online più gettonate e sta insediando il dominio assoluto finora esercitato in quest'ambito da colossi come Facebook, Instagram e YouTube. A partire dalle prossime settimane l'app di origine cinese potrebbe però farsi ancora più magnetica per i suoi utenti: presto tra i video caricati dai tiktoker faranno infatti capolino i videogiochi, il primo dei quali è già stato annunciato e arriverà a breve all'interno dell'app.

Il primo gioco per TikTok

Il gioco in questione si chiama Disco Loco 3D, un semplice endless runner a base musicale nel quale i personaggi guidati dai giocatori camminano su una passerella a tempo di musica evitando gli ostacoli e collezionando bonus. Stando a quanto riporta TechCrunch – per TikTok l'iniziativa al momento rappresenta un semplice esperimento, un tentativo di capire se e in che modo gli utenti della piattaforma abbiano voglia di interagire con eventuali videogiochi all'interno di un contesto dedicato a un altro tipo di intrattenimento.

Altri titoli in arrivo

Lo sviluppatore scelto non è però di secondo piano: si tratta della casa statunitense Zynga che oltre a essere ormai un nome riconosciuto nell'ambito dei giochi per smartphone, diventà celebre in tutto il mondo con Farmville, ai tempi del debutto globale di Facebook. Il titolo ebbe un successo strepitoso, tale da dare una spinta significativa alle iscrizioni allo stesso Facebook. Di anni da allora ne sono passati ed è molto difficile che un singolo videogioco abbia lo stesso effetto – soprattutto considerando che si tratta di una formula non esattamente inedita. Zynga ha però anticipato di avere già altri titoli in cantiere, mentre TikTok è già in trattative con altre case di sviluppo. Le tempistiche per l'arrivo di Disco Loco 3D all'interno di TikTok non sono ancora state annunciate: per il conto alla rovescia lo sviluppatore ha invitato i videogiocatori tiktoker a tenersi aggiornati sui suoi canali online.