Su WhatsApp arrivano le nuove bolle delle chat: ecco come saranno

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli sviluppatori di WhatsApp sono molto attenti quando si tratta di apportare modifiche grafiche alla loro app. Il software è utilizzato da più di 2 miliardi di persone, e ogni cambiamento eccessivamente marcato può risultare non solo indigesto a una buona fetta di utenti, ma rendere la piattaforma più difficile da usare. L'ultima novità legata all'interfaccia dell'app è stata immaginata proprio con questa consapevolezza in mente: si tratta di un rinnovamento delle bolle delle chat, ovvero quegli elementi che contengono il testo dei messaggi inviati e ricevuti all'interno delle chat. La modifica, avvistata inizialmente all'interno delle versioni preliminari dell'app per il sistema operativo Android, è ora sbarcata sulle versioni beta di WhatsApp per iOS e sembra dunque pronta a un debutto ufficiale.

A dare notizia delle nuove bolle delle chat in arrivo anche su WhatsApp per iOS è stato il portale WABetaInfo, i cui gestori si dedicano ormai da anni a spulciare tra le versioni preliminari dell'app in cerca di novità ancora non emerse ufficialmente. Il cambiamento è lo stesso che era stato intercettato anche su Android, e non è nulla di particolarmente sconvolgente: gli sviluppatori di WhatsApp hanno semplicemente deciso di abbellire le bolle delle chat arrotondandone gli angoli. Ad oggi in effetti le bolle che contengono i messaggi inviati e ricevuti su WhatsApp sono nettamente squadrate, con curvature dal raggio di pochi gradi ad arrotondare quelli che altrimenti sarebbero spigoli vivi. Dalle prossime versioni dell'app la smussatura si farà più marcata, fino a rendere gli angoli quasi tondeggianti.

Il tutto avverrà non solo per le normali bolle delle chat, ma anche per quelle che contengono link o altro materiale multimediale. Il cambiamento sarà quasi impercettibile, ma a livello inconscio dovrebbe rendere più piacevole l'esperienza d'uso dell'app. Per quel che riguarda il debutto ufficiale, sarà probabilmente questione di pochi giorni: se fino a pochi giorni fa la novità era stata codificata solo all'interno delle versioni di WhatsApp per Android, averla scovata anche su iOS significa che potrebbe essere davvero ai blocchi di partenza.