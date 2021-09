Su WhatsApp e sugli smartphone arrivano 37 nuove emoji: eccole Le nuove faccine approvate dall’associazione che racchiude i più importanti sviluppatori software e produttori hardware del pianeta sono in sostanza 37; a queste si aggiungono 75 nuove varianti di emoji già esistenti, che prevedono nuove tonalità per i colori della pelle di alcune faccine dell’attuale catalogo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Come avviene ormai ogni anno, il consorzio Unicode ha finalizzato la lista delle nuove emoji che a partire dall'anno prossimo inizieranno a invadere smartphone, tablet, computer e dispositivi tecnologici di ogni genere. Le nuove faccine approvate dall'associazione che racchiude i più importanti sviluppatori software e produttori hardware del pianeta sono in sostanza 37; a queste si aggiungono 75 nuove varianti di emoji già esistenti, che prevedono nuove tonalità per i colori della pelle di alcune faccine dell'attuale catalogo.

Chi sceglie le nuove emoji

Il pacchetto farà parte dello standard Unicode 14, il linguaggio universale che tutti i dispositivi elettronici adottano per fare sì che il testo che appare sullo schermo di un gadget sia leggibile e comprensibile anche quando viene trasportato sul display di un altro prodotto. Di questo standard fanno da anni parte anche le emoji — vero e proprio alfabeto alternativo a quello basato su numeri e segni. Come di consueto, tra le faccine che debutteranno nella nuova versione dell'elenco figurano smiley, gesti, personaggi e oggetti di diverse categorie.

Tutte le emoji in arrivo

Gli smiley sono tra le emoji che verranno maggiormente utilizzate in mezzo a quelle presentate in queste ore, e di questa categoria fanno parte la faccina che si scioglie, quella che si tappa la bocca, quella che sbircia tra la fessura delle dita, quella che fa il saluto militare, quella tratteggiata, quella dubbiosa e quella con gli occhi umidi dalla comozione. Tra i gesti debuttano lo schiocco delle dita, l'indice puntato, le dita che formano un cuore, due mani tese con il palmo aperto rappresentate frontalmente e dorsalmente e una bocca che si morde le labbra. Tra i personaggi arriveranno il volto del re, l'uomo e la persona incinta e l'orco. Delle diverse categorie di oggetti fanno infine parte stampella, radiografia, batteria scarica, carta di identità, palla da discoteca, scivolo, nido, salvagente e molto altro.

Il debutto nel 2022

In effetti l'aggiornamento in arrivo nel 2022 non è corposo come quelli annunciati negli anni scorsi, ma darà comunque modo agli utenti di esprimersi ancora meglio in un linguaggio che ormai è diventato onnipresente anche fuori dalle piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Come di consueto, l'annuncio di queste ore non copre con precisione la data di arrivo delle nuove emoji sui vari dispositivi: saranno i produttori e gli sviluppatori a implementare le novità nei loro prodotti con le tempistiche che ritengono più opportune.