Su WhatsApp potrai scegliere la qualità dei video che invii Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica stanno lavorando a una funzione che permetterà agli utenti di decidere a quale livello di qualità desiderano inoltrare i loro video ai contatti desiderati. La compressione sarà fatta dall’app a seconda dell’impostazione scelta tra le tre a disposizione.

A cura di Lorenzo Longhitano

Uno degli aspetti nei quali WhatsApp rimane ancora parecchio indietro all'avversaria Telegram è la sua scarsa abilità nel gestire i contenuti video. Quando si tratta di inviare una clip sulla piattaforma di messaggistica del gruppo Facebook, gli algoritmi ne abbattono risoluzione e dettagli per poterla inviare più rapidamente, ma così facendo rendono spesso il contenuto in meno coinvolgente o degno di essere conservato come ricordo. Presto però le cose andranno diversamente: gli sviluppatori stanno infatti lavorando a una funzione che permetterà agli utenti di decidere a quale livello di qualità desiderano inoltrare i loro video ai contatti desiderati.

Le opzioni per scegliere la qualità dei video

Per il momento la funzionalità è ancora in fase di sviluppo: ad averla intercettata all'interno dell'app è la comunità di WABetaInfo, che è riuscita a carpirne in anteprima alcune schermate che ne chiariscono il funzionamento. Le opzioni si troveranno nella sezione dell'app dedicata al risparmio dati, e saranno tre: la prima lascerà decidere a WhatsApp quale sia il compromesso ideale tra dimensioni del file inviato e qualità del contenuto, esattamente come avviene adesso; la seconda privilegerà le caratteristiche originali del video, anche a costo di impiegare più tempo per l'invio e più spazio sulla memoria dei telefoni destinatari; la terza lavorerà al massimo sulla compressione per far sì che la clip venga stoccata senza occupare troppo, a scapito però della qualità finale.

A cosa serve la nuova funzione

La novità insomma funziona in modo diverso da quanto avviene su Telegram, dove per ciascun video è possibile decidere separatamente e con precisione la risoluzione e il livello di qualità. Gli sviluppatori di WhatsApp – più che un modo di decidere quale contenuto merita di essere inviato intonso e per quale può invece bastare una versione compressa – sembrano voler dare modo agli utenti con smartphone capienti e connessioni 4 o 5G di trarre il massimo dai loro dispositivi, senza togliere nulla a coloro che hanno prodotti meno sofisticati.